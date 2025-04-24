威能帝7局0失分 猿完封台鋼

桃猿威能帝7局無失分奪第3勝和單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿昨靠洋投威能帝繳7局無失分優質先發，加上打線敲10安力挺，最終樂天就以6：0完封勝台鋼雄鷹中止3連敗，目前兩隊已無勝差，台鋼勝率4成12，微幅領先樂天的4成勝率。

威能帝用96球投滿7局，只被敲2安無失分拿下本季第3勝和第3次單場MVP，本季他在大巨蛋先發2場全勝，總計投13局無失分，優於去年在大巨蛋先發2場吞1敗、防禦率5.91，他說，感謝上帝讓他能用這麼好的身體狀況來面對比賽，去年季末表現不理想，季後代表多明尼加打12強賽，也感到有些疲累，他特別打理好身體迎接新賽季。

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廖健富0安 教頭盼果決

樂天前4局就拿到6分給足威能帝後盾，只是2棒廖健富4打數0安打，本季28支1，累計打擊率降至0.036，狀態依舊無起色，樂天總教練古久保健二指出，廖健富還是想太多，沒有「果決出棒」的感覺，排他打2棒是希望能讓對手畏懼，整體揮棒沒有太大落差，希望他出棒乾脆一點。

樂天本季首度在大巨蛋安排主場賽事，現場湧入1萬1155名球迷，已是全聯盟「平日蛋」最佳票房，高於統一獅2場「假日蛋」人數。

猿創本季平日蛋最佳票房

這兩天樂天大巨蛋票價最貴僅1000元、最便宜400元，領隊川田喜則表示，這次攻蛋擬定「3R策略」，第一是Reduce（低票價），用低票價吸引球迷進場，第二是Reward（贈品），進場可獲球迷版球衣，第3是Reunion（團聚），加油道具「拍拍手」搭配韓籍三本柱禹洙漢、河智媛、廉世彬大巨蛋首度合體，盼帶來全新看球感受。

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