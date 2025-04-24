吉力吉撈打進4分 味全擊退悍將

味全龍吉力吉撈演出猛打賞，打下勝利打點。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕鋼龍昨先發6局無失分，加上吉力吉撈演出猛打賞，打下包括勝利打點的4分，終場味全龍以6：1擊敗富邦悍將，終止富邦本季最多的2連勝。

鋼龍6局無失分 防禦率下修到0.35

鋼龍本季前3場先發最多被打5支安打，昨雖然被擊出7支安打，局局都被上壘，前3局更被攻佔得點圈，但發揮優異的危機處理能力，拿下本季第2勝，並將聯盟第1的防禦率從0.46下修到0.35。

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味全總教練葉君璋表示，鋼龍從開季狀況都很好，但今年一開始投球數就比較多，不像前幾年都逐步拉長球數，這場看起來有點疲勞，只投出2次三振也和疲勞有關係，不過，他是經驗豐富的投手，仍有辦法依照自己的狀況壓制打者。

富邦由去年效力味全的銳歐先發，前3局只被劉俊緯擊出安打，也是味全唯一的上壘，但第4局遭遇亂流，一上場被李凱威、劉基鴻連續安打攻佔二、三壘，吉力吉撈二壘打清空壘包。第7局吉力吉撈又在一、三壘有人時擊出清壘二壘打，第9局再敲安，獲選單場MVP。

葉君璋表示，吉力吉撈開季打擊不太理想，但上週開始掌握到打擊節奏，吉力吉撈則表示，之前的打擊雖然結果沒有很好，狀況並不差，而在朱育賢受傷下二軍之後，打線出現空隙，希望自己可以補上。

富邦不但輸球，還傷了2名投手，銳歐第5局左手肘出現緊繃狀況退場，第8局登板的林旺熙只投2球就因右肩不適緊急換人。

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