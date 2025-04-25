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後勁假牽制被當真 火氣中奪勝

2025/04/25 05:30

台鋼後勁先發7局僅失1分奪勝投，3局下對被裁判認定第3次牽制表達不滿。 （記者陳志曲攝）台鋼後勁先發7局僅失1分奪勝投，3局下對被裁判認定第3次牽制表達不滿。 （記者陳志曲攝）

連4場優質先發 台鋼止敗

台鋼林詩翔（左）9局下登板關門，連5次救援成功。 （記者陳志曲攝）台鋼林詩翔（左）9局下登板關門，連5次救援成功。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕台鋼雄鷹後勁力投本季新高、平生涯最多的7局只失1分，紀慶然打下包括勝利打點的2分，4：1擊敗後勁的老東家樂天桃猿，台鋼終止2連敗。

後勁雖然被擊出本季最多的9支安打，仍將傷害減到最低，開季連4場投出優質先發內容，拿下第2勝，獲選單場MVP，也將跨季連勝推進到第12場。

後勁表示，雖然對被打9支安打不太滿意，但是有些安打並不是很紮實，所以不會太沮喪，也感謝隊友的守備，幫忙抓到好幾次雙殺。

吃定老東家猿 5戰3勝

後勁生涯對樂天先發5場還沒有輸過，拿下3場勝投。後勁表示，雖然前隊友可能對他的球路很熟悉，但是投手在對決中仍然有主動的優勢，因此只要設定好的投球策略，並能夠有效執行，還是可以壓制打者。

後勁在第3局失掉唯一的分數，當時被林政華率先安打，後勁2次牽制後做假牽制，但是被裁判認定第3次牽制，由於若再有第4次牽制將被判投手犯規，令後勁相當不滿，台鋼總教練洪一中也上場抗議，後勁隨後被陳晨威和廖健富連續安打失分。

後勁表示，2次牽制之後他做牽制的假動作並沒有踩投手板，按照他原本的認知並不算牽制，希望規則能再釐清，不過，之後被安打和這個意外並沒有關係，而是卡特球的位移不想理才被打。

樂天先發投手黃子鵬投6局也只失1分，第7局起用王志煊中繼，一上場投出觸身球，處理觸擊球又發生傳球失誤，台鋼紀慶然2次觸擊成界外球後正常揮擊，安打攻下超前分，曾子祐高飛犧牲打再下一城，第9局紀慶然再打出高飛犧牲打。

昨大巨蛋仍有10601人入場，樂天連2天平日蛋主場票房都破萬。

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