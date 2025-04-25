廖健富「隨便」敲安 休息區沸騰

樂天廖健富手感解凍，連三打席敲安。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／台北報導〕樂天桃猿廖健富開季陷入空前低潮，總教練古久保健二和首席教練曾豪駒都認為問題出在心理層面，希望他能夠放開去打。廖健富沒有讓教練失望，昨天一開賽連3打席安打，單場安打數是前12場的3倍，看到阿富一解安打荒，也讓古久保和曾豪駒不由自主地碰拳慶賀。

終止連18打數無安打

廖健富季前簽下未達自由球員年限少見的長約，5年合約合約總值4100萬元，平均月薪68.3萬元，但是到昨天賽前為止，本季出賽12場，28打數只擊出1支一壘打，打擊率0.036。

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廖健富昨天一開賽就回應教練的期許，第1局就敲安，終止連續18打數無安打，第3局再安打攻下全隊第1分，也是廖健富本季第1分打點，第6局率先上場又是安打，全場4打數3安打，首次猛打賞，打擊率終於突破1成大關，來到1成25。

古久保表示，廖健富的身體健康沒有問題，低潮主要是因為心理，可能一開始沒打好就想得太多，希望廖健富站上打擊區就全力揮擊，其它都不必去想。

曾豪駒指出，廖健富個性比較嚴肅，希望他能更「隨便」一點，上場就放手去打，還開玩笑跟廖健富說：「你不要把自己想得太重要，打不好還有隊友會打。」希望他不要把太多責任和壓力扛在身上。

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