今晚第51場大巨蛋 百萬觀眾非龍即象

大巨蛋今上演龍象大戰，將迎來開蛋以來第一百萬人次進場。 （資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍今天起在大巨蛋球場擔任主場，和中信兄弟進行3連戰，大巨蛋落成啟用以來已經進行50場中職例行賽，觀眾總人數98萬9651人，今天可望達成百萬觀眾里程碑，創下最快紀錄。

中職去年開始在大巨蛋安排例行賽，掀起一股旋風，38場比賽共吸引78萬6189名球迷進場，平均票房2萬689人，雖然今年大巨蛋的新鮮感降低，票房略有下滑，已進行的12場比賽仍有20萬3462人進場，平均票房1萬6955人，今天的大巨蛋史上第51場中職例行賽，將達成百萬觀眾紀錄。

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攻蛋人氣飆速

改寫老台北球場紀錄

原本的球場最快百萬觀眾紀錄是已拆除的老台北球場所保持，現址為台北小巨蛋的老台北球場，職棒開打之初最大容量1萬6000人，後來下修為1萬4000人，共花了147場達成百萬觀眾紀錄。

今年首度搬到大巨蛋的龍象大戰，剛好也是戰績A段班之戰，排名第1的中信領先統一獅半場勝差，領先味全也只有1場，對中信而言是首位保衛戰，味全如果今天贏球，也有機會躍居第1名。

中信今由德保拉先發，他上一次在大巨蛋登板是4月18日對富邦悍將投8局無失分，只被擊出3支安打；而味全先發投手艾璞樂生涯在大巨蛋先發3場，戰績2勝0敗，防禦率0.43，誰才是大巨蛋之王，將見分曉。味全連續三天都有主題日，今晚首戰香香派對，賽後將邀請梁文音和韋禮安獻唱。

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