旅日0勝大前輩 3年甘苦傳真古林

林英傑（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕火腿台將古林睿煬前天日職初登板，對樂天金鷲先發5.2局失7分吞敗，也讓歷年挑戰日職的5名中職投手曹竣崵、林英傑、林恩宇、吳偲佑和古林，累計17場先發戰績1勝8敗，林英傑現任樂天桃猿牛棚教練，他說，「當年剛去日本，他們認為我是台灣最好的投手，各隊一定會徹底研究，古林也會遇到這種狀況。」

古林睿煬（右二）前天日職初登板雖苦吞敗投，投球內容仍獲肯定。（資料照，北海道新聞提供）

2006年林英傑 苦澀初登板

歷年挑戰日職的中職投手

頂著中職防禦率和奪三振王光環，2006年林英傑加盟樂天金鷲，初登板對軟銀鷹先發8局無失分，因牛棚砸鍋搞丟勝投，最終無關勝敗，更糟的是，他在登板前一天因投手教練改動作，竟在牛棚熱投100多球，隔天帶著腫脹的左手肘硬撐8局，後來飽受肘傷所苦，旅日3年只在一軍留下0勝4敗、防禦率4.57的慘淡成績。

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古林睿煬日職初登板表現

林英傑表示，他到日職看到更多頂尖的投手，自主性又強，深怕跟不上他們，一開始想投出好成績，畢竟是頂著台灣強投光環赴日發展，有一股壓力在，結果節奏和步調全亂了套，要求自己更好導致反效果。

看好火腿環境 有利古林立足

隊內競爭也讓林英傑感到無形壓力，他指出，日本選手會覺得你來自台灣，是來搶他們飯碗，競爭對手又多，當沒投出成績，他們會覺得「你不過如此嘛！」好在當時陣中王牌岩隈久志非常照顧他，建議他來日本就按照自己的方式訓練、投球，畢竟中職和日職環境不同，聽了安心許多。

不過林英傑認為，現在日本環境不同，所處球隊也有差，感覺火腿球團和隊友對古林很好，還會暖心提醒該注意的事情，火腿王牌伊藤大海對古林更是照顧有加，強調大家都是隊友，不分台灣人或日本人，「以前怎麼可能這樣！」

以過來人經驗，林英傑說，初登板一定會緊張導致身體僵硬，不像在台灣能放開來投，古林要趕快適應，心理調適很重要，在台灣怎麼調整，在日本就怎麼調整，畢竟環境和訓練方式不太一樣，不要亂了步調，「他是好投手，只要適應日本棒球文化和環境，應該可以在日職立足。」

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