賴廷恩「粉」墨登場 勇士末節狂歡

勇士賴廷恩決勝節發威獨拿9分，率隊旗開得勝。 （記者塗建榮攝）

粉鞋發威 季後賽搶頭彩

獵鷹洋將鉑金（右）終場前防守勇士威希過當，被判違反運動精神犯規。（記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕PLG季後賽昨在和平籃球館點燃戰火，富邦勇士克服全場最多15分落後，末節在「小跑車」賴廷恩單節獨攬9分帶領下，以91：79逆轉台鋼獵鷹，系列賽取得1：0領先。

上季無緣季後賽的勇士，季末拉尾盤拿下例行賽第2，得和第3的獵鷹進行5戰3勝系列賽，爭取總冠軍戰門票；兩隊本季8度交手，勇士取得5勝3負的對戰優勢。獵鷹昨在上半場打得相當強勢，最多取得15分領先，未料末節崩盤，勇士在賴廷恩帶領下展開反撲，團隊單節打出30：12攻勢，上演逆轉秀。

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勇士昨4人得分上雙，威希繳出全隊最高18分、18籃板，柏德17分，賴廷恩繳出14分、6助攻。賴廷恩昨上半場沒有分數進帳，中場時他換上粉紅色球鞋「拐氣」，尤其末節表現關鍵，他說：「上半場那雙鞋沒穿很多次，但下半場這雙曾贏了很多比賽，當作我的秘密武器，覺得穿這雙好像勝率比較高一點。」

勇士抗議鉑金惡性犯規

球隊驚險逆轉搶下首勝，勇士教練吳永仁卻對於獵鷹洋將鉑金在終場前1分56秒時對威希的違反運動精神犯規相當不滿， 「我非常嚴厲譴責鉑金的犯規，我們已跟聯盟申訴，最後2分鐘在我們領先12分情況下，不該有這樣的犯規。」他透露，威希因右手肘受傷，已緊急送醫縫針，但目前狀況未明，尚不確定隔天能否續戰。

獵鷹白薩繳出全隊最高15分，鉑金14分、8籃板。獵鷹主帥柯納認為，球隊在開賽打得很強勢、有侵略性，但沒能在48分鐘都維持這強度，尤其最後關頭的進攻犯太多錯誤，「如何在48分鐘穩定地打出我們想要的東西是決勝關鍵，隔天一定要在這裡搶下一勝。」

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