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J.格林戰勝柯瑞 把偶像打入凡間

2025/04/25 05:30

火箭J.格林（左）與勇士柯瑞激烈爭球。（路透）火箭J.格林（左）與勇士柯瑞激烈爭球。（路透）

獨拿38分 火箭扳平勇士

〔記者吳孟儒／綜合報導〕勇士昨G2在J.巴特勒首節傷退後，打得格外艱辛，火箭則靠著J.格林繳出季後賽代表作，轟進8顆三分球、拿38分，在主場以109：94收下勝利，西部首輪系列賽扳成1：1平手。

前一場只拿7分的格林昨火力全開，上半場就有15分入袋，第3節更獨拿15分，率隊擴大領先，23歲的格林不僅是火箭隊史第3位在25歲前於季後賽砍下至少35分的球員，還是季後賽史上單場投進8顆三分球的最年輕後衛。

值得一提的是，格林小時候曾參加過柯瑞指導的訓練營，他笑說：「現在不再是那種仰望天空的感覺，而是同場較勁了。」

22歲的土耳其中鋒申根拿17分、16籃板，同樣是火箭奪勝功臣，他透露賽後還跟格林聊了一下，「我告訴他，這一勝是我們應得的，我們歷經低谷，也曾爬到山巔，現在站在勇士面前拿下勝利，真的很開心。」

勇士與火箭之戰有不少肢體碰撞，巴特勒在首節因爭搶籃板而重摔倒地，只打8分鐘就因骨盆挫傷退場，今天將接受核磁共振檢查，傷勢未明也讓勇士季後賽前景蒙塵，畢竟他季中加入後的球隊戰績是23勝8負。

柯瑞拿20分、9助攻為勇士最佳，但獨木難撐大局，對於接下來巴特勒可能缺陣，他說：「如果他不在場，我會承擔大部分的責任，努力創造投籃機會。」

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