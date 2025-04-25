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全中運》關鍵夜會1小時 吳育廷跨出奇蹟

2025/04/25 05:30

楊梅高中吳育廷在高男400公尺跨欄以50秒56破大會紀錄。 （全中運提供）楊梅高中吳育廷在高男400公尺跨欄以50秒56破大會紀錄。 （全中運提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕楊梅高中快腿吳育廷昨在114年全中運田徑高男組400公尺跨欄決賽衝線後霸氣怒吼，他以50秒56的破大會成績摘金，成為史上首位國、高中都能單屆包辦110公尺和400公尺跨欄金牌的男子選手。台南全中運昨落幕，下一屆接辦城市為嘉義縣。

國、高中都雙金收尾

全中運第一人

吳育廷日前才在110公尺跨欄飆出超水準的13秒15，打破日本選手泉谷駿介2018年締造的U20亞洲紀錄13秒19，也為他今年不凡的全中運之旅掀起序幕。

大賽前一晚

與教練深談後冥想

前一晚和教練莊一鴻獨聊一小時後，吳育廷昨在400公尺跨欄決賽表現也有如神助，全程火力全開，跨欄架的節奏得宜，將新北明德高中林芝豪在11年前創下的51秒12大會紀錄送入歷史，他說：「教練要我在睡前冥想，去想該怎麼跑，如果沒有這次的對話，沒辦法跑出這樣的成績。」

吳育廷在3年前國中的最後一次全中運拿下110公尺及400公尺跨欄的金牌，今年在高三再次複製同樣成就，搜刮跨欄兩項目的金牌，締造空前紀錄，也為高中生涯完美收尾，他笑說：「其實一度有想哭，但後面就哭不出來了。」

萬和國中陳羿岑昨在國女組200公尺決賽，以24秒07再次刷新由自己締造的大會紀錄摘金，她還拿下400公尺和女子1600公尺接力金牌，加上1600公尺男女混合接力銀牌、女子400公尺接力銅牌，用大豐收表現向國中生涯告別，明年將登上高中舞台，她也豪氣表示：「我有信心能打破400公尺的大會紀錄。」

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