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PLG》金恩第三節起爆 勇士逆轉聽牌

2025/04/26 05:30

勇士金恩全能演出，助球隊以3分之差險勝獵鷹，在季後賽首輪聽牌。 （記者方賓照攝）勇士金恩全能演出，助球隊以3分之差險勝獵鷹，在季後賽首輪聽牌。 （記者方賓照攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北富邦勇士昨在PLG季後賽G2靠著洋將金恩繳出24分、10籃板、8助攻的全能演出，團隊共6人得分達雙位數的火力，且最後階段成功擋下對手反撲，終場108：105險勝台鋼獵鷹，在5戰3勝的系列賽取得2：0領先，率先聽牌，讓湧進主場和平籃球館的4566名球迷開心而歸。

勇士賴廷恩（左）砍下季後賽個人新高15分。（記者方賓照攝）勇士賴廷恩（左）砍下季後賽個人新高15分。（記者方賓照攝）

團隊單節40分 澆熄反撲火

勇士昨在第二節被獵鷹轟進9顆三分球，追平季後賽單節最多三分球進球紀錄，上半場打完45：54落後，但第三節靠著金恩獨拿12分，團隊單節灌進40分後來居上，加上威希在最後1分21秒的補籃命中逆轉戰局，而獵鷹則在讀秒階段自亂陣腳，進攻違例且李允傑的追平三分彈未果，勝負底定。

本季因傷打打停停的金恩，昨歸隊手感火燙，他說：「這季太常受傷，但我上了場就是把自己最好的一面展現出來，讓隊友多溝通，串聯球隊攻勢，努力贏下比賽。」

明移師鳳山 獵鷹背水一戰

賴廷恩延續首戰手感拿季後賽個人新高15分，沃特斯、莫巴耶和威希也都各有15分，周桂羽進帳10分、6助攻，攜手助勇士拿下2連勝，明天將南下踢館，執行教練吳永仁也霸氣喊話：「我們還剩下1勝，目標在第3場拿下系列賽。」由於檔期緣故，獵鷹主場將從成大體育館變成鳳山體育館，吳永仁也自信地說：「勇士過去在鳳山打過很多年，相較之下獵鷹可能還比較沒經驗。」

獵鷹以飛雷神的29分表現最佳，白薩拿17分、6助攻、4抄截，本土球員也揮別首戰的低迷手感，郭少傑得14分，謝宗融有11分，球隊仍以輸球收場。

對於明天將回主場背水一戰，教練柯納說：「下一場就是生死戰，我們全隊仍會抱著贏球信念奮戰。」他也號召球迷進場加油，希望能當獵鷹關鍵之戰的第6人。

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