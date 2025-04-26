去年個人獎炸鍋 周桂羽今年實至名歸

勇士周桂羽（右）入選年度防守第一隊。（記者方賓照攝 ）

〔記者吳孟儒／台北報導〕季前設定要入選第一隊，富邦勇士前鋒周桂羽也如願達成目標，他感謝整季付出的努力獲得肯定，但他強調最大任務是幫助球隊重返榮耀。

26歲的周桂羽自嘲過去在UBA台灣師大時都沒在防守，但加入勇士之後，同位置的競爭好手太多，想要獲得上場機會就得先從防守做起，展現企圖心之餘，也要能守住隊友，才能被教練看到。

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勇士陣中人才濟濟，林志傑及前隊友辛特力等前輩們的防守功夫了得，讓周桂羽直呼獲益良多，透過隊內訓練就能提升經驗值，「平常就得守傑哥，也因為練習就在守，在場上防守時也更能得心應手。」他也感謝體能教練的指導，在場上的腳步才能更靈敏，防守時能追上對手。

周桂羽被賦予主防對手小洋將的任務，首戰獵鷹砍將飛雷神在他的牽制下，發揮並不理想，但他謙虛表示，防守並非個人課題，而是團隊一起完成，「有大個子幫我限制對手和補防，才能讓我在第一線追防，完成教練設定任務。」

周桂羽去年場均得7.6分入選年度第一隊，飽受外界質疑，今年他靠防守真功夫躋身防守第一隊，但他強調不會想太多，「拿到個人獎項是一種榮耀，終極目標是拿到總冠軍。」

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