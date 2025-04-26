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TPBL》施晉堯致勝拋投 終結爐主獅頑抗

2025/04/26 05:30

施晉堯（中）延長賽致勝拋投，助特攻險勝攻城獅。（TPBL提供）施晉堯（中）延長賽致勝拋投，助特攻險勝攻城獅。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／新北報導〕新北中信特攻昨在主場迎戰新竹攻城獅，靠施晉堯最後17秒的致勝拋投，在延長賽以103：101險勝，終止近期2連敗，賽後戰績15勝16敗，暫居聯盟第4名，領先第5名的戰神1場勝差。

特攻昨晚面對無緣季後賽的攻城獅上半場打得掙扎，一度落後達13分，打完前三節仍以67：71落後，末節雖一度打出11：0的開局扭轉戰局，仍無法徹底甩開對手糾纏，兩隊打完正規四節以93：93平手，雙方在延長賽持續激戰，施晉堯倒數17秒拋投得手助隊取得103：101超前，獅隊最後一擊交給李啓瑋，他在外線出手落空，也讓特攻收下本季6度對決的第5勝。

特攻此役以奈森23分最佳，克力斯挹注15分、21籃板，林韋翰飆進5記三分球，貢獻本季新高19分、另有8助攻，施晉堯此役替補上陣拿16分，有14分集中在末節與延長賽。對於放進致勝分，他賽後笑稱，「大家可能都累了，其實我也累了。我只是照平常練球的方式切入出手，第一次沒進，搶到進攻籃板後沒想太多就出手，就被我投進了。」

林韋翰昨上場48分鐘是全隊最多，他表示，此役球隊獲勝關鍵是抓下21記進攻籃板，加上傳出25次助攻，「唯一的不足是我個人出現8次失誤，這是我自己可以控制的，希望之後能以最好的狀態幫助球隊。」

爐主攻城獅苦吞3連敗，努利繳全場最高35分，蕭順議15分次之，新人蔡宸綱繳出生涯新高13分，主帥威森坦言，團隊發生27次失誤是必須修正之處。

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