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楊勇緯強勢奪銀 宣告重返主戰場

2025/04/26 05:30

楊勇緯（左一）拿下亞錦賽男子60公斤級銀牌。（教練劉文等提供）楊勇緯（左一）拿下亞錦賽男子60公斤級銀牌。（教練劉文等提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕暌違9個月重返國際賽的「柔道男神」楊勇緯，昨在泰國曼谷亞洲柔道錦標賽男子60公斤級一路挺進金牌戰，但最後階段遭日本好手中村太樹用寢技壓制，無緣回報一箭之仇，獲得銀牌。

奧運後沉潛9個月

為明年亞運再出發

楊勇緯在東京奧運摘下銀牌，去年巴黎奧運爆冷止步8強，雖他對失利心懷不甘，但已收拾好心情，決定再戰明年名古屋亞運，將亞錦賽作為重新出發的首場國際賽。

楊勇緯在亞錦賽先後擊敗北韓選手安信赫、巴林小將波特拉斯基，4強賽面對哈薩克好手達夫拉托夫，與對手拉鋸到黃金得分制後，靠著三角固逼得對手投降，惜決賽栽在中村太樹手上，連兩年在金牌戰交鋒都「銀」恨，也吞下對戰4連敗。

由於楊勇緯許久未出賽，加上規則有變動，亞錦賽成為重啟賽事的暖身賽，以重拾比賽狀態，指導教練劉文等指出，愛徒一開始為保守出擊，但之後比賽逐漸掌握技巧優勢，整體發揮算不錯，且金牌戰前段也有很好的機會，只是關鍵時刻被中村掌握到才落敗。

楊勇緯接下來返台持續備戰，預計5月5日啟程前往哈薩克參加大滿貫賽事，備戰6月在匈牙利舉行的世錦賽。

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