艾璞樂8局鎖象 大巨蛋之王上架

中職昨在大巨蛋的第51場比賽，累積進場觀眾達1003218人。 （記者陳逸寬攝 ）

攻蛋戰績3勝0敗 防禦率僅0.31

中職昨在大巨蛋的第51場比賽，累積進場觀眾達1003218人。（記者陳逸寬攝 ）

〔記者徐正揚／台北報導〕「大巨蛋之王」艾璞樂交出8局無失分的優質先發，在打線7局下狂攻11人次鯨吞5分拉開比數的力挺下，帶領味全龍以8：0拿到本季對中信兄弟的首勝，中職在大巨蛋累計觀眾也突破100萬人，打破高懸33年的單一球場最快達成100萬人次紀錄。

龍隊李凱威3安猛打賞，並貢獻2分打點。（記者陳逸寬攝）

艾璞樂用105球投8局，只讓中信站上得點圈2次，被打6支安打無失分，他指出，賽前熱身的狀況其實與上週對台鋼雄鷹差不多，但那次開賽後一直失投，很高興這場都能投到他要的位置，「棒球比賽就是這樣，上次我的直球狀況很不好，或許是澄清湖比較熱。」

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龍隊艾璞樂先發8局完全壓制兄弟火力，賽後帶著女兒一起上MVP舞台跳舞。（記者陳逸寬攝）

中職攻蛋超人氣

衝破100萬人次

艾璞樂生涯在大巨蛋戰績3勝0敗，防禦率僅0.31非常誇張，已有球迷封他為「大巨蛋之王」，他不諱言，確實很喜歡大巨蛋的投手丘，進場球迷很多讓他更想要有好表現，「為何在大巨蛋投這麼好，我也不知道，希望球隊在大巨蛋多排幾場，讓我幫球隊多贏幾場。」

總教練葉君璋表示，或許艾璞樂知道洋投要輪替，投完這場換他下二軍休息，上場後就盡全力去投，上次用83球只投5局就丟4分，可能因為高雄天氣比較熱，這場也看得出球員要贏的企圖心，打者對每顆球都很計較，讓德保拉才投4局就花98球必須退場。

此役觀眾13567人，雖是中職自大巨蛋啟用後，味全與中信交手10場的最差票房，仍讓大巨蛋以51場累計觀眾1003218人，超越台北市立棒球場於1992年4月5日午場的147場，改寫中職單一球場觀眾最快突破100萬人次紀錄，味全球團也在大螢幕上秀出圖卡作為見證。

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