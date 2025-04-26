晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

陳傑憲「真南人」 助攻梅賽斯3連勝

2025/04/26 05:30

獅靠隊長陳傑憲（前排左一）6局下的安打先馳得點。（記者李惠洲攝）獅靠隊長陳傑憲（前排左一）6局下的安打先馳得點。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅和台鋼雄鷹昨聯手推出「南人祭」主題日，兩隊先發洋投梅賽斯和艾速特互飆好球共發14張老K，各繳出7局無失分和6局僅失1分非責失分的優質內容，獅隊靠隊長陳傑憲在6局下「真南人」的一擊破蛋，最終也拿下4：1的勝利。

獅洋投梅賽斯先發7局僅被敲1安無失分，收下個人3連勝。（記者李惠洲攝）獅洋投梅賽斯先發7局僅被敲1安無失分，收下個人3連勝。（記者李惠洲攝）

梅賽斯只用89球就投完7局並送出6次三振，僅1次保送，展現優異的控球功力，更讓獅隊總教練林岳平直言：「控球確實是他的武器，在好壞球之間掌握打者不好攻擊的球，他控制得很好。」梅賽斯已連3場共20局無失分，並奪下3連勝，他登上MVP頒獎台時也唱起獅隊嗆斯曲《制霸天下》的AAOA，跟球迷開心互動。

先發投手三振秀

洋獅子技高一籌

艾速特用92球投完6局送出8次三振，只在6局下兩出局，才對獅隊2棒邱智呈投出保送，再讓他靠盜壘上二壘後，又因捕手暴傳失誤上三壘，而3棒陳傑憲再敲出適時安打，讓獅隊得到突破僵局的第1分。陳傑憲賽後則歸功「小黑」邱智呈，「與其說我打得好，不如說前面打席的小黑磨了滿多顆球。我覺得小黑做得很好，他製造機會給我，我有適時把握，這才是團隊。」

潘傑楷在7局下一開局敲出三壘安打並跑回獅隊第2分，但他在8局下因閃球導致出棒而被判三振，更讓「餅總」上場跟主審抗議。潘傑楷自認近況跟開季相比有下滑，更想成為像陳傑憲那樣在得點圈能敲安的選手，「我今年本來就設定得點圈安打的能力要很強，到目前為止還沒有做到，還是要再加油。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中