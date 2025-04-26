陳傑憲「真南人」 助攻梅賽斯3連勝

獅靠隊長陳傑憲（前排左一）6局下的安打先馳得點。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅和台鋼雄鷹昨聯手推出「南人祭」主題日，兩隊先發洋投梅賽斯和艾速特互飆好球共發14張老K，各繳出7局無失分和6局僅失1分非責失分的優質內容，獅隊靠隊長陳傑憲在6局下「真南人」的一擊破蛋，最終也拿下4：1的勝利。

獅洋投梅賽斯先發7局僅被敲1安無失分，收下個人3連勝。（記者李惠洲攝）

梅賽斯只用89球就投完7局並送出6次三振，僅1次保送，展現優異的控球功力，更讓獅隊總教練林岳平直言：「控球確實是他的武器，在好壞球之間掌握打者不好攻擊的球，他控制得很好。」梅賽斯已連3場共20局無失分，並奪下3連勝，他登上MVP頒獎台時也唱起獅隊嗆斯曲《制霸天下》的AAOA，跟球迷開心互動。

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先發投手三振秀

洋獅子技高一籌

艾速特用92球投完6局送出8次三振，只在6局下兩出局，才對獅隊2棒邱智呈投出保送，再讓他靠盜壘上二壘後，又因捕手暴傳失誤上三壘，而3棒陳傑憲再敲出適時安打，讓獅隊得到突破僵局的第1分。陳傑憲賽後則歸功「小黑」邱智呈，「與其說我打得好，不如說前面打席的小黑磨了滿多顆球。我覺得小黑做得很好，他製造機會給我，我有適時把握，這才是團隊。」

潘傑楷在7局下一開局敲出三壘安打並跑回獅隊第2分，但他在8局下因閃球導致出棒而被判三振，更讓「餅總」上場跟主審抗議。潘傑楷自認近況跟開季相比有下滑，更想成為像陳傑憲那樣在得點圈能敲安的選手，「我今年本來就設定得點圈安打的能力要很強，到目前為止還沒有做到，還是要再加油。」

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