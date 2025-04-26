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陳重羽帶疤蹲捕 支線輸出北海道

2025/04/26 05:30

陳重羽（記者李惠洲攝）陳重羽（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕在好搭檔古林睿煬轉戰日職後，29歲的統一獅捕手陳重羽本季至今幾乎都是跟洋投搭檔，包括昨役和梅賽斯搭配，他除了持續跨海當古林的心靈捕手，對月初撞傷縫了「沒辦法算幾針」的下巴傷勢，更是抱持敬業精神地說：「裂掉，就是再縫而已，我必須對得起自己和我的職業。」

古林23日在日本火腿的日職初先發投5.2局失7分吞敗，陳重羽當天晚上就打電話鼓勵好友，「我跟他說，他投得很棒。」儘管古林回應並沒有完成得很好，但陳重羽仍對他說：「你到新的環境、層級更高，上一軍又是先發，是很多的因素讓你不是那麼在自己的節奏上，那是很正常的。」

應援老搭檔古林

變身線上心靈捕手

去年古林拿下中職年度MVP，陳重羽成為他的專屬捕手，今年古林旅日後，陳重羽原本有機會和胡智爲固定搭配，卻在3日他先發之戰1局上就因接界外飛球和隊友相撞而造成下巴斷裂。陳重羽昨賽前微抬起下巴，仍可看見紅紅的傷痕，「就是裂掉，我回來後因為還留在一軍名單，只休1場就跟教練說我可以上場。」

當時到醫院縫針，陳重羽還問了自己縫了幾針，得到的答案是沒辦法算，「我縫了半個小時，大約來回2、30次，因為很深。我覺得這不是一個小傷，但遇到了，就接受它。」陳重羽歸隊後就跟林岱安輪流出賽，對於日前林岱安靠守備獲選單場MVP，他也抱持相知相惜的態度表示：「守備得到MVP是很難的事情，希望這樣的事情可以多發生。」

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