許銘傑金句贈古林 教練的話不必照單全收

許銘傑（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕身為旅日大前輩，富邦悍將牛棚教練許銘傑笑說，前幾天看球賽轉播，覺得古林睿煬應該非常融入日本環境，「古林好像變胖了，燒肉吃太好，變胖是好事啊，當年我到日本第1個月瘦8公斤，壓力和訓練量都很大。」

古林睿煬（資料照，北海道新聞提供）

旅日14年經驗談

曾拒絕被改姿勢

許銘傑退伍後先在台灣大聯盟金剛隊投兩年，2000年加盟西武獅，開啟14年旅日生涯，總計出賽301場其中113場先發，戰績49勝49敗39中繼2救援、防禦率4.20，成為少數能在日職站穩腳步的台灣投手。

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許銘傑表示，當年台灣爆發假球案，留下來不但學不到東西，可能很快就消失，為什麼消失都不曉得，因為環境實在太亂了，當得知能旅日發展非常興奮，一心想去學習並深入了解日本棒球強盛秘訣，完全不在意能領多少錢。

在日職屹立不搖的秘訣，許銘傑透露，首先是勤學日語，他旅日第5年就不用配翻譯，再來就是盡快融入日本生活，並虛心接受教練給的東西，只是有些可以吸收，有些要有自己的堅持，曾有投手教練要改他投球姿勢，被他當場拒絕，「我說，沒成績的話你要幫我負責嗎？ 如果沒有，我只相信自己。」

以過來人經驗，許銘傑給古林的建議是，教練說的每句話不需要照單全收，要看有沒有「立即性的需要」，有些適合在非球季期間改變調整，必須篩選出對自己有幫助的方式，「當年我去日本，媒體和網路沒那麼發達，知道我的人不多，所以沒什麼壓力，古林頂著中職年度MVP光環出去，受到各界矚目，資訊又快速流通，壓力會比較大。」

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