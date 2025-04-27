兄弟悶5局逆轉勝 「希望若熙趕快出國」

兄弟6局起開啟反撲攻勢，終止2連敗。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕前天才遭味全龍完封的中信兄弟，昨面對龍隊本土王牌投手徐若熙又遭封鎖，徐若熙前5局就送出8次三振，僅投69球就帶著1：0領先退場。在他退場後風雲變色，兄弟6局上先靠江坤宇滿壘保送追平、7局上詹子賢敲出2分砲，終場4：1贏球，終止2連敗。

龍隊本土王牌徐若熙僅用69球完成5局先發，對兄弟跨季14.1局無失分。 （記者林正堃攝）

龍之子徐若熙

69球先發5局飆8K

徐若熙前3局僅用30球就送出7K，唯一亂流出現在5局，首位打者陳俊秀敲出團隊首安，徐若熙用三振化解危機。龍隊洋投鑀龍6局起登板，2局被敲5支安打、失3分。和徐若熙上演投手戰的兄弟洋投黃博多，主投6.1局失1分，本季5場出賽全數優質先發奪下4勝。

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黃博多場場優質 奪第4勝

徐若熙用球數還比15日的88球少，他說：「沒什麼狀況，身體狀況很好。可能4局起好壞球有些落差，防護員有上來問，但也都沒什麼問題。」他坦言，後2局想把球投到邊邊角角，但未獲裁判青睞，他回頭看重播也認為自己壞球多，是比較可惜的地方。

即使無關勝敗，徐若熙仍保持對兄弟跨季14.1局無失分，近兩年對兄弟投得順手。兄弟總教練平野惠一說：「他對我們真的投很好，提早退場對我們幫助很大。但希望是靠我們的力量把他打退場，今天的內容仍該反省，為下次對戰做準備。」昨未先發的詹子賢，從鑀龍手中擊出2分砲，賽後他開玩笑說：「希望若熙趕快出國。」

繼前天大巨蛋累積觀眾破百萬後，昨龍象戰29156人進場，寫下本季第3多。兄弟昨讓洋投德保拉下二軍調整，今天雙方先發投手為羅戈和龍聖。

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