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大王清壘打致勝 透露洪總神操「坐」

2025/04/27 05:30

雄鷹林詩翔投出再見三振，激動怒吼。（台鋼雄鷹提供）雄鷹林詩翔投出再見三振，激動怒吼。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／台南報導〕悶了前7局，台鋼雄鷹在8、9兩局才火力爆發攻得6分，其中「台鋼大王」王柏融8局上3分打點的清壘二壘安打更是關鍵，助隊以6：2擊敗統一獅。台鋼總教練洪一中賽後直言：「柏融當然是最大功臣，打那一支整個士氣都上來，不然全隊死氣沉沉。」

雄鷹王柏融8局上敲出3分打點清壘安打，振臂帶動休息室氣氛。 （台鋼雄鷹提供）雄鷹王柏融8局上敲出3分打點清壘安打，振臂帶動休息室氣氛。 （台鋼雄鷹提供）

獅隊和台鋼聯手合作「南人祭」主題日，不管主、客隊贏球都有賽後MVP頒獎儀式，因此王柏融在8局上一棒將比分扭轉成3：2、成為致勝功臣後，賽後也罕見在客場站上英雄舞台，更開心笑說：「我終於有點貢獻了，很久沒拿MVP了嘛。」這是大王本季首座單場MVP。

王柏融踢館台南

登英雄舞台

跟前天1：4不敵獅隊一樣，台鋼昨前5局也只敲出1支安打，還好情勢在最後兩局有了反轉，洪總說：「我一直在跟他們研究，告訴他們有一些打得太慎重了，柏融也是一樣，再這麼慎重的話，重心留不住，這樣很難打擊。」王柏融也透露，洪總在比賽過程中用輕鬆的方式跟他們互動，「他從休息室前面坐到後面，再坐到中間來，讓大家輕鬆一點，邊打邊享受他的指導」。

王柏融在關鍵時刻就抱著輕鬆心態上去，站上二壘後他也朝休息室開心振臂吶喊，「很多阿達力的球都被接殺，運氣比較不好，剛好趁這個士氣，把休息室的氣氛帶起來。」台鋼新任守護神林詩翔在9局下6：2局面登板，雖然沒有救援成功機會，但他對昨敲出兩支安打的林佳緯送出再見三振後，也在投手丘上激情吼叫，本季10場出賽的防禦率仍是0。

台鋼今由陳柏清先發，在打線上有機會獲得一大挹注，日前拉傷左大腿的魔鷹昨在二軍首場復健賽就敲出兩支安打，包括1發全壘打，最快今就能在一軍復出。

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