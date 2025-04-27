林智平巨大2分 澆熄悍將9局下大反撲

猿隊林智平單場雙安3分打點，獲選單場MVP。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕林智平本週扛起樂天桃猿第4棒，連續3場都貢獻雙安，昨1局上就敲安幫助球隊先馳得點，9局上看似錦上添花再打下2分，卻成為樂天以7：6擋下富邦悍將大反撲的關鍵，本季首次獲選單場MVP，樂天對富邦拿下開季3連勝與跨季7連勝。

猿隊洋投霸鉧德首勝開張。（記者陳志曲攝）

樂天1局上就靠林智平安打配合陳晨威快腿率先開張，4局上再猛攻8人次灌進4分拉開比數，9局上林智平在滿壘時擊出二壘安打追加2分。9局下戰況丕變，呂詠臻投出保送再被強襲球擊中脖子退場，王志煊臨時登板連投3個觸身球先丟2分，陳柏豪接手後雖再掉2分，仍有驚無險抓下最後3個出局數。

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林智平指出，9局上因為對方換投，上場打擊前有點緊張，想著應該如何因應投球節奏的改變，當下是滿壘只想推進隊友，沒想到結果是加倍，這週都打第4棒當然有點壓力，沒注意連續3場都敲2安，只按照教練講的把基本動作做好。

總教練古久保健二表示，9局下雖然有很多狀況，只能希望選手能把危機化解，最近球隊傷兵很多，加起來已經有10位，是他比較擔心之處，在林立、林泓育缺席的情形下，很高興身為老將的林智平能跳出來，他也很努力幫助球隊。

霸鉧德繼4月4日後再於一軍出賽，5局下雖因守備失誤丟第1分，6局下開局讓2名打者上壘後又因暴投再掉1分，莊昕諺接手後連拿3個出局擋下富邦攻勢，霸鉧德帳面上用85球投5局失2分，雖然連續2場出賽都沒投滿6局，仍靠打線力挺拿到來台首勝。

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