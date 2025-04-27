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古林開局4BB 喚醒陳冠宇記憶

2025/04/27 05:30

古林睿煬（取自火腿網站）古林睿煬（取自火腿網站）

〔記者徐正揚／新北報導〕看到古林睿煬日職初登板就是先發，面對第1名打者連續投出4個壞球，讓陳冠宇想起11年前的自己，他表示，古林是中職很具代表性的投手，也是台灣的驕傲，「他是很成熟的投手，希望投到35歲以後再回來。」

陳冠宇24歲在日職初登板。（記者陳志曲攝）陳冠宇24歲在日職初登板。（記者陳志曲攝）

陳冠宇2014年7月16日在日職橫濱DeNA初登板，對廣島先發2.1局失4分無關勝敗，他指出，雖已事隔11年仍清楚記得前一晚的亢奮，「去日本最渴望的那場比賽終於來了，我能懂古林當下的興奮，剛上去很緊張啊！我一開賽也投不進去，第1個打者也是連4顆壞球。」

同齡日職初登板

從0到1最難

陳冠宇指出，古林與他的日職初登板都是24歲，但他去日本第4年才等到，古林只去3個月，「從中職出去很困難，外界也會放大檢視，跟我在二軍已經熟悉好幾年，那種壓力完全不同，他真的投得很棒，所有球種都很不錯，如果第1局沒有失誤，他不會掉分，整體內容跟大家熟悉的古林是一樣的。」

「從0到1是最困難的！」陳冠宇表示，他從2011年等到2015年，球隊從橫濱換到羅德，勝投才終於從0到1，等待的過程非常煎熬，「只要有那個1，感覺會更踏實，也更有自信，後面就會很順，他應該不久就會拿到，再堅持一下。」

陳冠宇說，「日職的球比較容易破皮，我每次先發完必起水泡，愈是強力投手就愈容易，他剛好是這種型的；另外，語言很重要，前兩年要應付訓練與壓力，可能沒辦法，如果有點時間，我建議多學一點，一定有幫助。」

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