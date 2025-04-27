BCL亞冠聯賽》休兵兩週手感凍 領航猿艱苦3連勝

領航猿一哥盧峻翔在BCL聯賽上場超過30分鐘，繳出11分、6籃板。 （記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕桃園領航猿昨在新莊體育館迎來本季在亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽（BCL）主場首戰，雖然一哥盧峻翔手感不佳只拿11分，不過瓊斯貢獻16分，伯朗挹注15分、10籃板，終場仍以66：63險勝印尼雅加達明燈，收下小組賽3連勝。

領航猿本季三線出擊，以頭號種子之姿闖進PLG總冠軍賽、拿下東亞超級聯賽亞軍後，也要在BCL力拚成為會內賽的台灣代表，此次資格賽8隊分成2組，取分組前二晉級4強，最終前兩名隊伍取得會內賽資格，但每國只能有1隊參賽。

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團隊命中率僅32.8%

被分在A組的領航猿先前小組賽客場2戰都告捷，不過上一場比賽已是兩週前在PLG例行賽最終戰對上鋼鐵人，昨團隊手感不佳，整體命中率僅32.8%。主帥卡米諾斯坦言，這是一場艱難的比賽，第2節明燈隊提高防守強度後，球隊一度陷入亂流，所幸易籃後及時修正問題，希望剩下2戰也都能順利拿下，朝4強目標邁進。

一哥盧峻翔只拿11分

領航猿3名洋將昨包辦42分，「夜王」盧峻翔11投2中僅拿11分，另有6籃板、3助攻、3抄截，本季入選PLG防守第一隊的大鎖李家慷因背部不適未出賽。明燈隊以美籍後衛麥克勞夫林24分最佳，曾效力國王與夢想家的洋將麥卡洛13分、10籃板。

領航猿今晚8點續戰大馬球隊森美蘭金群利金鹿，雙方上月首度交手鏖戰至兩度延長，領航猿才以98：95險勝。隸屬B組的新北國王則要迎來BCL小組賽首戰，與曼谷高科技正面交鋒。

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