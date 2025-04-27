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TPBL》海神剿豪成功 阻國王例行賽封王

2025/04/27 05:30

海神和國王爆發衝突，克雷格一掌朝國王洋將奧帝的臉打下去，最後克雷格、奧帝遭趕出場。（擷取自TPBL轉播畫面）海神和國王爆發衝突，克雷格一掌朝國王洋將奧帝的臉打下去，最後克雷格、奧帝遭趕出場。（擷取自TPBL轉播畫面）

〔記者林岳甫／綜合報導〕林書豪昨上場超過30分鐘，攻下20分，但新北國王仍以83：97不敵高雄海神，加上夢想家以110：95打敗桃園雲豹，國王無緣在TPBL例行賽提前封王。

國王昨無緣提前在例行賽封王。（TPBL提供）國王昨無緣提前在例行賽封王。（TPBL提供）

今拚特攻 搶季後賽資格

本季穩居聯盟龍頭寶座的國王，只要夢想家昨天輸給雲豹就能封王。若夢想家贏球，國王仍可靠贏球自力封王，但這兩項條件都未能達成。國王最快5月3日在新莊體育館迎戰中信特攻時，再次尋求登頂。

林書豪昨在海神嚴密防守下多次倒地，體力下滑也讓罰球失準僅13罰7中，仍繳出20分、8籃板及4助攻，洋將曼尼高砍進26分，只是國王團隊籃板45個包括13個進攻籃板，遠不如海神的54個包含20個進攻籃板。

最大插曲出現在第二節剩4分37秒，海神洋將克雷格與國王李愷諺發生衝突，克雷格一掌朝國王洋將奧帝的臉打下去，最後兩人都被趕出場，此一判罰讓國王禁區失去奧帝支援，種下敗因。

國王輸球後馬不停蹄趕回台北，迎接亞洲籃球冠軍聯賽資格賽，今天下午5點將迎戰來訪的泰國曼谷高科技，對於球員體能將是考驗。

海神威勝繳出16分、21籃板，摩爾斯進帳24分、7籃板。海神今天只要贏特攻11分以上，就能取得季後賽資格。

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