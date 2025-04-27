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何承叡威震光州 首登世界百大

2025/04/27 05:30

何承叡（左）奪得光州挑戰賽男雙冠軍。（取自何承叡臉書）何承叡（左）奪得光州挑戰賽男雙冠軍。（取自何承叡臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕何承叡與澳洲搭檔羅米奧斯昨於光州男網挑戰賽，以6：3、7：6（8：6）力退第2種子基爾科夫（美國）／史蒂文斯（荷蘭），勇奪冠軍，何承叡雙打排名也可望再創新高，突破百大關卡榮膺台將史上第5人。

「從上週釜山決賽衛冕失利，到這週重振旗鼓，驚險拿下今年挑戰賽第4冠，真的非常開心。」何承叡男雙最新世界排名有機會從112上升至98左右，並跟上盧彥勳、李欣翰、彭賢尹、謝政鵬等前輩腳步，首度躋身百大，他說：「心中充滿感激，感謝父母和所有贊助單位，尤其來自國家的支持，這份信任是我打球的最大動力，持續朝向更高目標邁進！」

何承叡與羅米奧斯連兩週在南韓挺進決賽，左右開弓的兩人昨首盤雙破拿下，次盤雖被對手逼進搶7，何承叡組合頂住壓力，6：6連下關鍵2分，直落二關門，並自2023年張家港再度合捧雙打金盃。

馬德里女雙 小薇開紅盤

此外，謝淑薇相隔2個月與拉脫維亞女將奧絲塔朋科在馬德里網賽重新合拍，昨以2個6：2橫掃米哈利可娃（斯洛伐克）／妮柯兒絲（英國），晉級女雙16強，小薇也回報3月印地安泉女雙4強落敗之仇，次輪將遭遇基切諾克（烏克蘭）／徐一璠（中國）。

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