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40歲老詹砍38分 沒兌現勝果

2025/04/27 05:30

灰狼愛德華茲（中）決勝節澆熄湖人反撲。（路透）灰狼愛德華茲（中）決勝節澆熄湖人反撲。（路透）

灰狼愛德華茲狂拉尾盤

〔記者梁偉銘／綜合報導〕40歲詹姆斯昨狂轟38分、東契奇抱病硬撐無用，湖人以104 ：116不敵愛德華茲領軍的灰狼，西部季後賽首輪形成1：2落後。

愛德華茲最後4分37秒挺身而出，帶動一波13：1的猛攻，不但摧毀湖人踢館希望，更忘情享受主場球迷歡呼，「這肯定是我在標靶中心度過最有趣的時光。」此役26投12中、包括5記三分球破網，繳出29分、8籃板、8助攻的愛德華茲說：「我試著化解對方的防守壓力，必須在最後關鍵時刻帶領隊友搶下勝利。」灰狼奇兵麥克丹尼爾斯攻守俱佳，不但拿到生涯季後賽新高30分，還多次壓制東契奇建功。

賽前腸胃不適甚至嘔吐的東契奇，堅持先發上陣40分鐘，拚出17分、8助攻、7籃板，但也有5次失誤，隊友里維斯嘆說：「他今晚竭盡所能，設法幫助團隊爭取勝利。終場前3分鐘我們仍有機會，但沒能把握住機會。」

詹姆斯包辦38分、10籃板，不但是聯盟史上季後賽單場35分達標的最老球星，更改寫40歲老將得分紀錄，賣老命演出卻無力回天，詹皇為東契奇突然生病深感無奈，「我們都知道他對球隊的重要性，自從他到湖人一直表現出色，這對我們打擊很大。」

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