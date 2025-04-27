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公鹿開胡英雄 一戰比肩艾倫紀錄

2025/04/27 05:30

公鹿特倫特（中）砍進9顆三分球，追平艾倫締造的隊史季後賽紀錄。（美聯社）公鹿特倫特（中）砍進9顆三分球，追平艾倫締造的隊史季後賽紀錄。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕公鹿昨在東部季後賽首輪G3靠一哥亞德托昆波與射手特倫特裡應外合，雙雙貢獻37分，以117：101擺平溜馬，客場2連敗後回到主場成功開胡。

特倫特飆進9顆三分球

特倫特本季以1年合約從暴龍轉戰加盟公鹿，例行賽74場出賽有65場都是替補上陣，昨頂替T.普林斯先發成功把握機會，攻防兩端都有不俗表現，除讓溜馬主控哈里伯頓只得14分，進攻端更火力大爆發，飆進9顆三分球拿下37分，追平名人堂傳奇艾倫保持的隊史季後賽單場最多三分球紀錄。「字母哥」也有37分、12籃板演出，締造公鹿隊史第一場有兩人得分至少35分的季後賽。

特倫特透露，從小就是艾倫死忠球迷，「身為射手能與他齊名真的很棒，對我來說是莫大的榮幸，也證明我的努力沒有白費。」

東部另一戰役，魔術昨靠雙前鋒華格納貢獻32分、班切羅拿29分，聯手以95：93擊敗塞爾提克，同樣將系列賽追到1：2。奧蘭多大軍此役再度展現高強度防守，讓衛冕軍外線27投僅9中，且出現多達21次失誤。

塔圖姆前役因手腕傷勢生涯首度缺席季後賽，昨貢獻全場最高36分可惜白忙一場，他表示努力學著與傷勢共存，治療後狀況已經有所起色，也是決定回歸幫助球隊的原因。

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