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7局下天哥丟棒拐氣 龍放倒兄弟

2025/04/28 05:30

7局下龍隊郭天信（左）不滿主審判決，罕見丟棒。（記者陳志曲攝）7局下龍隊郭天信（左）不滿主審判決，罕見丟棒。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍劉基鴻昨在本季單場第2多的31889名觀眾前擊出致勝安打，率隊以2：1險勝中信兄弟，在3戰逾7萬名觀眾的龍象大戰系列賽以2勝1敗收尾，勝率再站上6成。

7局下劉基鴻擊出致勝安獲選單場MVP，打擊率衝上3成。（記者陳志曲攝）7局下劉基鴻擊出致勝安獲選單場MVP，打擊率衝上3成。（記者陳志曲攝）

龍象昨上演投手大戰，雙方前6局戰成1：1平手，味全在7局下先靠四壞球上壘，郭天信一度不滿遭1顆低角度的內角球三振、憤怒丟棒，但李凱威在2出局串聯安打，劉基鴻挑中陳琥低角度的球擊出致勝安打，本季第二度獲選單場MVP。

劉基鴻致勝安 龍拿下系列戰

劉基鴻連續8場敲安，打擊率從2成25升至3成06，他表示，前陣子打擊手感沒那麼好，練習中跟葉總、吳嘉侑做細節上的調整後有越來越好，「持續相信自己，專注做好每一件事情。」

味全郭天信和吉力吉撈．鞏冠在7局下都對主審蔡豐澤的判決起了反應，郭天信更是罕見丟棒，味全總教練葉君璋認為，主審可能太過追求完美，反而容易出錯，但也點出選手想表現時可能有點激動，這點還是要修正一下，年紀越大要更能控制自己。

龍象攻蛋3連戰

累計74612人

味全昨找來韓國大勢女團「NMIXX」來助陣，加上下午3點開打吸引不少外地球迷，不僅創下味全本季主場最多人紀錄，放眼全聯盟更僅次於聯盟開幕戰的滿場4萬人，25-27日的龍象大戰合計3戰7萬4612人進場，讓選手很有感。

「滿喜歡的！」劉基鴻坦言，在那麼多人面前打球很快樂，外野球迷也很多、吶喊很大聲，有感受到特別的氣氛。

味全龍終結者陳冠偉昨對中信兄弟投1局關門成功，對戰中信跨季連續11局無失分，更進帳生涯第50次救援成功，成為1998年賈西後的隊史第2人。

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