李超自培約出身 3年等到第一勝

李超（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕在先發投手龍聖6局已投112球的狀況下，味全龍7局推出李超接替。李超投1局無失分，不僅幫助球隊保持平手，還因隊友劉基鴻適時安打打下分數，獲得中職一軍生涯首勝，苦盡甘來。

李超2022年選秀會落選，同年和龍隊簽下自主培訓約、隔年升正式球員。3年生涯中，李超僅首年在二軍有先發紀錄，上一軍3年合計23場出賽都是後援，昨才首嘗勝投甜美滋味。

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李超透露，球隊打進超前分之後，隊友曹祐齊提醒他，他才知有機會拿勝投。對於一軍生涯首勝，李超坦言別具意義，他說：「本來沒有多想，只希望球隊贏球。很幸運、也謝謝隊友，隊友們賽後也都恭喜我，讓我開心又感動。」

4月底升上一軍後，李超首戰對富邦悍將1.1局失3分，近期則是回穩，連同昨役，近3戰後援都無失分。李超提到：「在二軍時，教練就有說，球隊若有需要，隨時會讓我上一軍，要我把自己調整好。葉總也有協助我把投球動作優化，盡可能用自己優勢幫助球隊。」

有趣的是，李超昨後援勝的前一天，因補償選手轉隊赴樂天桃猿的好友呂詠臻才挨強襲球，幸無大礙，但李超第一句關心竟是「帥臉有變醜嗎？」李超笑說：「我們感情太好了，所以反而沒有客套話。」

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