晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

李超自培約出身 3年等到第一勝

2025/04/28 05:30

李超（記者陳志曲攝）李超（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕在先發投手龍聖6局已投112球的狀況下，味全龍7局推出李超接替。李超投1局無失分，不僅幫助球隊保持平手，還因隊友劉基鴻適時安打打下分數，獲得中職一軍生涯首勝，苦盡甘來。

李超2022年選秀會落選，同年和龍隊簽下自主培訓約、隔年升正式球員。3年生涯中，李超僅首年在二軍有先發紀錄，上一軍3年合計23場出賽都是後援，昨才首嘗勝投甜美滋味。

李超透露，球隊打進超前分之後，隊友曹祐齊提醒他，他才知有機會拿勝投。對於一軍生涯首勝，李超坦言別具意義，他說：「本來沒有多想，只希望球隊贏球。很幸運、也謝謝隊友，隊友們賽後也都恭喜我，讓我開心又感動。」

4月底升上一軍後，李超首戰對富邦悍將1.1局失3分，近期則是回穩，連同昨役，近3戰後援都無失分。李超提到：「在二軍時，教練就有說，球隊若有需要，隨時會讓我上一軍，要我把自己調整好。葉總也有協助我把投球動作優化，盡可能用自己優勢幫助球隊。」

有趣的是，李超昨後援勝的前一天，因補償選手轉隊赴樂天桃猿的好友呂詠臻才挨強襲球，幸無大礙，但李超第一句關心竟是「帥臉有變醜嗎？」李超笑說：「我們感情太好了，所以反而沒有客套話。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中