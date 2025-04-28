邱智呈腦中有戲 關鍵助殺郭阜林

林詔恩（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕儘管台鋼雄鷹打線有洋砲魔鷹歸隊，統一獅昨在開路先鋒「小黑」邱智呈本季首次猛打賞加上右外野雷射肩美技，不但讓獅隊先發投手林詔恩順利投完6局無失分，他自己也在2：1贏球後本季首度登上MVP頒獎台，「壓力有小一點，現在開季才沒幾場，希望可以愈來愈好，去幫助到球隊」。

獅隊邱智呈（中）擺脫低潮繳出本季首次猛打賞，還加碼外野雷射肩美技。（記者李惠洲攝）

猛打賞外加雷射肩

助林詔恩奪勝

獅隊和台鋼聯手合作「南人祭」主題日3連戰，前兩戰形成1勝1敗，昨兩隊都由本土左投先發，結果林詔恩和陳柏清都投出4次保送，但前者用80球投完6局奪下本季首勝，後者則用69球投完4局失2分吞下本季第2敗。

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最大關鍵就在林詔恩有甦醒的最強「黑」箭頭助威，邱智呈賽後形容這是他打職棒以來遇過「最低最低的低潮」，很高興能在這場狀況慢慢回來。去年拿下首座安打王後，邱智呈今年一直想突破，卻反而喪失原本有的選球和纏鬥優勢，昨告訴自己放輕鬆，結果不但3支安打都是長打，3局下獲保送上壘還跑回第1分，而4局下的三壘安打則打回第2分，守備上還有4局上的雷射肩美技。

林詔恩特別感謝小黑，「如果沒有他幫我助殺，那一局搞不好是大局。」邱智呈則透露在腦中有「想起來等」去模擬狀況，「當時二壘跑者郭阜林的腳程好像沒有那麼好，而當下是右打者，又遇到左投，我覺得打過來的機會比較多，所以我一直把一些狀況想起來，想說如果穿越的話，我就要殺本壘」。

暫轉中繼的胡智爲中繼2局6上6下無失分，拿下本季首次中繼成功，終結者陳韻文雖上演「小劇場」失1分，仍拿下本季第5次救援成功，3投讓對手台鋼全場僅敲5安。

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