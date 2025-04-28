日本教練Taiwan Style 陳柏清中11日吞敗

陳柏清（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕在洋將優先的「Taiwan Style」下，26歲的台鋼雄鷹左投陳柏清昨休11天後再度登板，本季第4場先發，用69球僅投完4局被敲4安，另送出4次保送，控球並不理想，承擔敗投。球季開打1個月，台鋼陣中先發土投的首勝尚未開張，陳柏清表示，「就盡力把教練的安排做好，勝投什麼時候來，我不知道，就做到它來的時候。」

台鋼單週依序推出石萬金、後勁、艾速特，前天由剛開季腰傷下二軍的吉田一將本季初先發，並因一軍只能登錄3名洋投，而將艾速特降二軍。除了讓陳柏清休息較久再登板先發，也讓另一名左投江承諺跳過一次先發，投手教練橫田久則指出，兩人的狀況都沒問題，「只是把洋將最大化，這也是一種Taiwan Style」。獅隊週三起北上展開5連戰，也有意祭出「4洋先發」的搶勝計畫。

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陳柏清在去年首個一軍球季的投球局數就破百，19場出賽（18場先發）累計6勝10敗、防禦率3.53，本季首場先發雖對味全龍繳出6局失1分的優質內容，但他認為那一場的感覺不太好，投球節奏還沒找到，之後就從基本功做起，「目前丟球的節奏，跟身體上的協調，都還不錯。」

「今年最大的收穫，就是讓心態成長滿大，在場上不會怕怕的，勇於展現最好的一面。」儘管本土先發的空間被壓縮，陳柏清仍努力變強，就像昨面對自己心中「很強的獅隊打線」，「遇到就想辦法面對，困境來了就學習去減輕狀況，如果調整不好，就下一次調整到好的狀況去面對。」

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