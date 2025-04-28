沒想到傳這麼準 林政華靠守備拿MVP

林政華（記者陳逸寬攝）

〔記者吳清正／新北報導〕樂天桃猿中外野手林政華9局下傳出關鍵的本壘助殺，延長賽再靠著富邦悍將失誤跑回致勝分，樂天3：2力克富邦，連兩天以一分之差險勝，戰績超越台鋼雄鷹，上升到的第4名，向前段班再邁進一步。

10局上樂天馮健庭觸擊（左）造成富邦傳球失誤，助球隊跑回致勝分。 （記者陳逸寬攝）

林政華靠著這次關鍵的守備獲選單場MVP，樂天總教練古久保健二指出，林政華雖然臂力不是特別強，但是傳球準度夠，這個play的確是左右戰局的一次守備。

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9局下關鍵助殺

延長賽跑回致勝分

上一場獲選單場MVP的樂天40歲老將林智平，8局上攻下追平分，之後兩隊都錯失得分機會，8局下富邦1出局滿壘、9局上樂天1出局攻佔一、三壘，都未能得分，9局下富邦2出局後，周佳樂擊出中外野平飛安打，林政華直傳本壘將孔念恩觸殺出局，進入延長賽。

在跑者先站上二壘的延長賽，10局上樂天馮健庭觸擊造成富邦三壘手王勝偉暴傳一壘，二壘上的林政華跑回致勝分，樂天終止去年以來的延長賽5連敗、6連不勝。

林政華生涯第3次獲選單場MVP，其中2次是靠守備。林政華表示，自己本來就是以守備為主的球員，一定要在這方面有所貢獻，第9局那一球原本想要撲接，最後關頭發現來不及了，只能拚傳本壘，傳得那麼準自己也有點意外，也要感謝捕手張閔勛接得好。

林政華雖然自評守優於攻，最近打擊也有所發揮，已經連6場安打，打擊率0.379。林政華表示，以前太在意不同狀況的攻擊策略，但是龍貓教練（曾豪駒）告訴他，只要專注在自己的打擊節奏就好，想法單純之後，打擊變得更順手，希望能保持下去。

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