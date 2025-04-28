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PLG》獵鷹第四節劇場 飆冷汗續命

2025/04/28 05:30

台鋼獵鷹飛雷神全場24分、4籃板、6助攻，率隊在季後賽續命。（PLG提供）台鋼獵鷹飛雷神全場24分、4籃板、6助攻，率隊在季後賽續命。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台鋼獵鷹在季後賽前兩場都從領先打到輸，昨在主場鳳山體育館登場的G3又差點憾事重演，還好洋將飛雷神帶著4月MVP獎座率隊振翅高飛，包辦球隊最後9分，助獵鷹以111：104打敗富邦勇士，系列賽追成1：2，獵鷹今晚7點將在同地背水一戰，尋求把戰線延長至G5。

台鋼獵鷹季後賽背水一戰，驚險擊敗富邦勇士。（PLG提供）台鋼獵鷹季後賽背水一戰，驚險擊敗富邦勇士。（PLG提供）

領先超過20分險翻船

獵鷹本季有容易突然當機的毛病，並遭對手一波流帶走，想不到進入季後賽老毛病依舊，G1第四節拿12分慘被勇士逆轉，G2也是大起大落被勇士打敗。

獵鷹昨前三節表現出色，砍進14顆三分球，轟到勇士暈頭轉向，另外上半場轟71分，還改寫PLG季後賽半場得分紀錄。

飛雷神號召鷹迷進場

獵鷹第四節領先超過20分，卻近6分鐘無法得分，讓勇士步步進逼追到只差5分。飛雷神就設法帶隊突破，靠切入拋投、罰球連續搶分，獵鷹最後9分皆他貢獻，全場24分、4籃板、6助攻，當屬獵鷹扳回一城的英雄。

飛雷神表示，這次總算努力擋住對手，當然仍有不少問題需要解決，「我希望球迷今天可以來鳳山體育館幫我們加油！」另一位關鍵球員翟蒙21分、10籃板，但他第三節因技術犯規、違反運動道德各1次遭趕出場，還好有飛雷神救援，才不用當戰犯。

勇士方面，表現最佳是金恩29分，陳又瑋13分有10分來自末節，石博恩9分也都出自第四節，3人也真的差點帶隊演逆轉秀。勇士其實敗在前三節三分球僅22投5中，第四節才甦醒變16投8中，最後仍功敗垂成，只能今晚捲土重來，力拚重返總冠軍賽的入場券。

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