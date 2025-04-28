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BCL》林家兄弟純應援 艾夫伯不負國王使命

2025/04/28 05:30

林書豪（左二）與林書緯（左三）在場邊加油。（記者林正堃攝）林書豪（左二）與林書緯（左三）在場邊加油。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕被新北國王視為「BCL限定版」的洋將艾夫伯，昨在新莊體育館迎來暌違已久的正式比賽，並展現優異得分能力，助新東家以89：80打敗泰國曼谷高科技，國王也收下亞洲冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽首勝。

艾夫伯（後）成功執行「BCL任務」，新北國王旗開得勝。（記者林正堃攝）艾夫伯（後）成功執行「BCL任務」，新北國王旗開得勝。（記者林正堃攝）

BCL開箱 率隊搶下首勝

上季效力新竹攻城獅的艾夫伯本季開打前無預警離隊，直到今年2月才加入國王。國王網羅他的用意明確，畢竟在FIBA賽制下，林書豪、林書緯都視為洋將，兩人也必須專注在TPBL賽事，就期待艾夫伯能帶隊在BCL爭勝利。

艾夫伯不負眾望首戰攻下22分、7籃板、4助攻，沃許本24分、11籃板，強森15分、7籃板。國王總教練萊恩表示，「BCL對手都很陌生，有許多未知數，在我眼中每位球員都表現很好，共同為團隊贏下勝利。」國王今休兵，明天將迎戰新加坡聖公文化。

另外，此仗還有位台灣球迷熟悉的面孔，曾助富邦勇士在PLG完成3連霸的辛特力，傷癒復出加入曼谷高科技，攻下27分、11籃板，身手依舊不俗。

桃園領航猿昨以85：63擊敗馬來西亞森美蘭金群利金鹿，搶下4連勝，明將對陣蒙古勁旅比謝爾特金屬，力拚全勝。

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