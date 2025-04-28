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TPBL》激似季後賽 戰神末節擺平雲豹

2025/04/28 05:30

戰神麥卡倫攻下全隊最高28分。（TPBL提供）戰神麥卡倫攻下全隊最高28分。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台北台新戰神昨靠著雙洋將發威，麥卡倫進帳28分、莫爾曼22分，終場以89：86擊敗台啤雲豹，收下2連勝也賞給雲豹4連敗，戰神取得對戰優勢，在季後賽資格爭奪戰中相對有利。

TPBL例行賽進入尾聲，昨日兩場比賽之前只有新北國王確定晉級季後賽、新竹攻城獅遭淘汰，其餘各隊都還在努力當中，現階段戰神暫居第5、雲豹第6，兩隊正面交鋒影響重大。

戰神昨全隊4人得分上雙，麥卡倫拿下28分、6籃板，莫爾曼22分、8籃板，雷蒙恩進帳12分、12籃板。雙方一路激戰至末節才分出勝負，戰神教練許皓程說：「這場比賽真的有季後賽感覺，因為這一戰對兩隊而言都很重要，雙方球員表現都很好。」

戰神昨贏球後和第6的雲豹勝差擴大到2場，更重要的是，對雲豹取得4勝2負的對戰優勢，倘若最後兩隊戰績相同，戰神相對有利。

雲豹克羅馬昨繳出25分、6助攻，威廉斯23分、16籃板，而雲豹落敗後要角逐季後挑戰賽機會越來越渺茫，他們接下來剩4場比賽，兩度對上中信特攻，還要碰上國王跟福爾摩沙夢想家，必須全勝才有機會晉級。

海神收季後賽門票

高雄海神昨在主場迎戰特攻，洋將威勝繳出全隊最高20分、13籃板，蘇文儒和摩爾斯都進帳18分，歷經延長賽，終場以91：80力退特攻，收下4連勝也確定晉級季後賽。

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