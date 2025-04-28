NBA季後賽首見 金塊灌籃絕殺

戈登（右二，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕戈登昨戲劇性補灌絕殺，讓金塊101：99氣走地主快艇，西部季後賽首輪扳成2：2平手；柯瑞則狂轟36分，生涯紀錄夜率勇士104：93射下火箭，家中2：1超前。

金塊錯失20分領先，決勝節遭快艇逆襲，最後關頭約基奇包夾中勉強出手形成「麵包球」，卻被戈登完成另類空中接力壓哨扣籃美技，這也是聯盟季後賽史上首見灌籃絕殺。「真是場瘋狂的比賽！」貢獻14分、6籃板、5助攻的戈登透露，當時只想搶下籃板球並嘗試補籃，沒想到變成神來一扣，還不忘挖苦中鋒隊友「助攻妙傳」，繳出36分準大三元的約基奇笑回：「沒有啦，那不是傳球。」

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此外，雖然「士官長」巴特勒因傷休兵，37歲柯瑞挺身而出，23投12中、包括5記三分彈破網，火力冠絕兩軍，另有9助攻、7籃板、2火鍋， 不但轟垮來犯的火箭客軍， 也締造史上最老季後賽單場「35分、5籃板、5助攻、5個三分球」達標的紀錄。

雷霆完勝灰熊晉級

至於雷霆一哥吉爾吉斯亞歷山大豪奪38分，117：115獵殺灰熊，系列賽4：0橫掃率先晉級西部次輪。東霸天騎士當家中鋒J.艾倫、替補前鋒杭特合得43分，124：87痛擊熱火，東部季後賽首輪3：0聽牌，也讓邁阿密地主球迷見證淨輸37分

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