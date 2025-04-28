全大運》王冠閎傷癒首戰 100蝶秒數金喜

「台灣蝶王」王冠閎摘下100公尺蝶式金牌。（全大運提供）

〔記者劉婉君、粘藐云／台南-高雄連線報導〕114年全國大專校院運動會昨晚在台南長榮大學隆重開幕，展開為期6天的競賽。「台灣蝶王」王冠閎擺脫左腳踝傷勢，在首日100公尺蝶式決賽繳出52秒13完成5連霸，距離自己的全國紀錄僅差0.1秒，但他認為，在沒有高強度訓練下仍有這樣的成績，是很大的肯定。

全大運昨在台南盛大開幕，副總統蕭美琴致詞勉勵選手。（全大運提供）

全大運游泳賽事在高雄市立國際游泳池進行，今年包含王冠閎、莊沐倫、王星皓等頂尖好手皆有參戰。儘管在今年2月底遭遇左腳踝大扭傷勢，王冠閎傷癒首戰依舊很有競爭力，100蝶預賽先繳出53秒88，決賽再把成績推進到52秒13，他說：「其實差0.1秒就破全國了，所以對我來說是滿大肯定，也給我信心，即使腳受傷了，依舊能穩定的發揮。」

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全大運昨在台南盛大開幕。（全大運提供）

王冠閎今年將參與德國萊茵魯爾世大運，他在上屆成都世大運奪下銀牌，他說：「今年最大目標還是希望為台灣拿下一面金牌。」他的教練黃智勇透露，王冠閎預計在6月份出國移地訓練，屆時世大運會以200蝶為主，期待拚下獎牌。

集結湯智鈞等國手

9911名健將競技

至於仰式3項全國紀錄保持人莊沐倫昨在200仰決賽繳出2分02秒66奪金，另外也代表北市大學在公開混合組男女400公尺自由式接力摘金，單日進帳兩金，他在全大運共累積37金。

副總統蕭美琴昨晚也親臨開幕典禮勉勵選手，賽事將進行至5月2日，共計145校、9911名選手，角逐21個運動種類的優勝，其中包括射箭選手湯智鈞等12名巴黎奧運國手。蕭美琴致詞時表示，一個國家的實力，不只國防跟經濟，文化與體育更是展現台灣軟實力最重要的方式，經濟讓國家強大，文化讓國家偉大，「體育讓一個國家更團結」，體育和運動讓台灣有更多與國際交流的機會，在每一場比賽中，凝聚全體國人共同的祝福與加油聲。

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