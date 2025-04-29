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全大運》黃宜甄舉破全國 與味覺妥協值了

2025/04/29 05:30

黃宜甄熬過嚴格飲控的辛苦，在全大運女子45公斤級3破全國紀錄，為北市大摘金。（全大運提供）黃宜甄熬過嚴格飲控的辛苦，在全大運女子45公斤級3破全國紀錄，為北市大摘金。（全大運提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕北市大黃宜甄昨在全大運舉重女子45公斤級，以抓舉75公斤、挺舉95公斤、總和170公斤3破全國紀錄摘金。巴黎奧運國手陳玟卉在女子76公斤級，抓舉繳出105公斤，挺舉138公斤及總和243公斤雙破全國紀錄，金牌入袋。

黃宜甄熬過嚴格飲控的辛苦，在全大運女子45公斤級3破全國紀錄，為北市大摘金。（全大運提供）黃宜甄熬過嚴格飲控的辛苦，在全大運女子45公斤級3破全國紀錄，為北市大摘金。（全大運提供）

黃宜甄去年暑假歷經腰部夾擠傷勢影響，一度痛到連生活都有困難，只能暫停訓練，加上今年第一場國內賽出現掉槓失誤，求好心切的她積極苦練，導致手掌破皮。種種考驗讓她賽前焦慮到睡不好，她說：「賽前選手唱名時緊張到呼吸困難，感謝學長姐、教練鼓勵。」

「舉重女神」郭婞淳（左）昨以輔仁大學舉重隊管理身分，現身全大運。（全大運提供）「舉重女神」郭婞淳（左）昨以輔仁大學舉重隊管理身分，現身全大運。（全大運提供）

降體重45公斤級

陳玟卉在女子76公斤級6把都成功，挺舉與總和雙破全國紀錄。 （全大運提供）陳玟卉在女子76公斤級6把都成功，挺舉與總和雙破全國紀錄。 （全大運提供）

抓挺總和破全國

原以49公斤級為主戰場的黃宜甄，這次降體重參加45公斤級，過年至今體脂從26降到18，但嚴格的飲食控制讓她直呼「食之無味」。不過，能破紀錄仍相當值得，近期會先把傷勢養好，增加動作穩定性，朝亞奧運邁進。

秩序冊牽制紀錄

陳玟卉雙破全國

陳玟卉這次挑戰76公斤級，但秩序冊上全國紀錄並未更新，比賽現場播報也以舊成績為主，導致她沒能打破抓舉全國紀錄，最後只有挺舉、總和破紀錄。不過，她不太在意，因為這次狀態調整得不錯，且最大目標是要追求成功率，能6把都成功令她很滿意。

「舉重女神」郭婞淳昨低調亮相，這次她擔任輔大隊管理，不只協助選手也擔任攝影。同樣轉換身分的還有羽球奧運雙金得主李洋，他在退役後成為國體大副教授，這次帶隊南下參賽，除了傳承經驗，更希望培育更多人才。

其他獎牌戰，射箭反曲弓個人賽金牌戰，國立體大劉泰言以6：4擊敗奧運國手湯智鈞摘金；女子反曲弓金牌戰，國體大施孟君以6：0射下中正大學劉沛妤封后。

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