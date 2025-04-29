晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

PLG》林志傑點燃引信 勇士重返爭霸戰

2025/04/29 05:30

周桂羽（右）與莫巴耶拚出生涯季後賽最高得分，助勇士重返PLG總冠軍賽。 （富邦勇士提供）周桂羽（右）與莫巴耶拚出生涯季後賽最高得分，助勇士重返PLG總冠軍賽。 （富邦勇士提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕富邦勇士昨在PLG季後賽首輪第4戰，靠「最強外籍生」莫巴耶斬獲20分、周桂羽挹注16分，雙雙締造個人季後賽得分新猷，終場110：90大勝，系列戰以3勝1負淘汰台鋼獵鷹，將與以逸待勞的桃園領航猿爭冠，也收下東亞超級籃球聯賽門票。

勇士老將林志傑先發出賽，關鍵時刻帶起反撲氣勢。 （富邦勇士提供）勇士老將林志傑先發出賽，關鍵時刻帶起反撲氣勢。 （富邦勇士提供）

先發激勵士氣

PLG總冠軍賽賽程PLG總冠軍賽賽程

第三節率隊反撲

曾在PLG締造3連霸的勇士，去年無緣季後賽，本季捲土重來以第2種子之姿晉級，在主場和平籃球館拿下2勝後，南下鳳山體育館首戰踢鐵板，昨變陣將42歲老將「野獸」林志傑擺上先發穩定軍心，林志傑上半場只拿2分，但第3節開局連續得分激勵團隊士氣，率領打完前兩節落後4分的勇士隊展開反撲，勇士該節打出31：18的猛攻扭轉情勢。

領航猿久等了

5月5日起雙雄交鋒

勇士執行教練吳永仁指出，獵鷹是非常有韌性的球隊，「他們逼出了更好的富邦勇士，我們現在會以挑戰者的心態去挑戰領航猿。」勇士在例行賽與領航猿8度交手拿下3勝，總冠軍賽G1將在5月5日於桃園巨蛋登場。

休賽季轉戰PLG的獵鷹正式放暑假，例行賽場均21.2分的飛雷神昨手感低迷，12投4中僅拿9分，獵鷹以鉑金22分最佳，谷毛唯嘉替補上陣繳本土最高13分，賽後流下不甘心的男兒淚。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中