PLG》林志傑點燃引信 勇士重返爭霸戰

周桂羽（右）與莫巴耶拚出生涯季後賽最高得分，助勇士重返PLG總冠軍賽。 （富邦勇士提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕富邦勇士昨在PLG季後賽首輪第4戰，靠「最強外籍生」莫巴耶斬獲20分、周桂羽挹注16分，雙雙締造個人季後賽得分新猷，終場110：90大勝，系列戰以3勝1負淘汰台鋼獵鷹，將與以逸待勞的桃園領航猿爭冠，也收下東亞超級籃球聯賽門票。

勇士老將林志傑先發出賽，關鍵時刻帶起反撲氣勢。 （富邦勇士提供）

先發激勵士氣

PLG總冠軍賽賽程

第三節率隊反撲

曾在PLG締造3連霸的勇士，去年無緣季後賽，本季捲土重來以第2種子之姿晉級，在主場和平籃球館拿下2勝後，南下鳳山體育館首戰踢鐵板，昨變陣將42歲老將「野獸」林志傑擺上先發穩定軍心，林志傑上半場只拿2分，但第3節開局連續得分激勵團隊士氣，率領打完前兩節落後4分的勇士隊展開反撲，勇士該節打出31：18的猛攻扭轉情勢。

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領航猿久等了

5月5日起雙雄交鋒

勇士執行教練吳永仁指出，獵鷹是非常有韌性的球隊，「他們逼出了更好的富邦勇士，我們現在會以挑戰者的心態去挑戰領航猿。」勇士在例行賽與領航猿8度交手拿下3勝，總冠軍賽G1將在5月5日於桃園巨蛋登場。

休賽季轉戰PLG的獵鷹正式放暑假，例行賽場均21.2分的飛雷神昨手感低迷，12投4中僅拿9分，獵鷹以鉑金22分最佳，谷毛唯嘉替補上陣繳本土最高13分，賽後流下不甘心的男兒淚。

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