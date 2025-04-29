湖人下半場零調度 過勞遭逆轉

灰狼愛德華茲（左二）第四節火力爆發，湖人任其宰割遭逆轉。 （美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕灰狼昨在西部季後賽首輪第4戰，靠愛德華茲末節發威轟下全場最高43分，以116：113逆轉湖人，系列賽取得3：1聽牌，湖人下半場調度也引發討論。

愛德華茲決勝節獨攬16分，幫助打完前3節還落後10分的灰狼後來居上，他指出，感受到對手末節已筋疲力竭，「所以我努力踩滿油門，繼續前進。」

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藏不住疲態 任灰狼聽牌

湖人末節疲勞其來有自，全隊下半場只有一套陣容，詹姆斯、東契奇、八村壘、里維斯及芬尼史密斯5人打滿24分鐘，是自1996-1997賽季以來季後賽首見調度。主帥瑞迪克坦言，調度不在原本計畫內，肯定子弟兵為比賽付出許多。

東契奇繳全隊最高38分，詹姆斯挹注27分、12籃板、8助攻，生涯第144次在季後賽締造「雙十」，超越張伯倫獨居史上第3，但決勝節卻1分未得，詹皇並不認為團隊末節表現與疲勞有關，強調是未能把握機會。

東部也有3隊聽牌，塔圖姆拿下37分率衛冕軍塞爾提克以107：98在客場力退魔術；溜馬G4多點開花，全隊8人得分上雙，129：103痛宰公鹿；尼克94：93險勝活塞，坎寧安25分、10籃板、10助攻，生涯季後賽首場大三元留下遺憾。

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