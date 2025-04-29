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傷兵解方兩極！ 兄弟援兵足、悍將二軍延賽

2025/04/29 05:30

兄弟去年選秀第一指名許庭綸，本週有機會迎來一軍首安。（資料照）兄弟去年選秀第一指名許庭綸，本週有機會迎來一軍首安。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕傷兵滿營、二軍被迫申請延賽的富邦悍將，上週在一向打得順手的主場作戰，卻吞3連敗，戰績墊底，今起作客澄清湖和台鋼雄鷹交手；開季一度攀上龍頭的衛冕軍中信兄弟，近期主力外野傷兵頻傳，今回洲際主場面對樂天桃猿前，可能安排新血升一軍支援，選秀第一指名、大物新人許庭綸有機會亮相。

曾頌恩下二軍

許庭綸待命外野

近期各隊都面臨傷兵問題，原本外野戰力充足的中信兄弟，先是岳政華自開季以來持續未能守備，上週又陸續傷了張志豪、曾頌恩。兄弟總教練平野惠一前天就透露，張志豪因腰傷下二軍，曾頌恩則是腳部不適未先發，而昨曾頌恩也下二軍，宋晟睿成為外野唯一全勤出賽22場的主力。

許庭綸是兄弟去年選秀首輪指名，季末就已經上過一軍「開箱」，留下1場出賽、5打席未敲安。許庭綸休賽季接受球團安排赴日、美訓練，今年在二軍發揮出色，打擊率3成53，本週迎接生涯一軍首安。上週新註冊的外野手黃鈞麟，二軍打擊率3成44，兩人都有機會支援。

悍將二軍吃緊

影響一軍戰力

富邦近期傷兵多，不僅一軍戰力受影響，即使二軍一度多達25人受傷，其中18人為投手，上週六甚至向聯盟申請今天在嘉義市對中信兄弟二軍賽事延賽獲准，據傳下一步很可能尋求業餘成棒戰力支援。

人員不足的富邦南征，今晚首戰推出年輕潛力股黃保羅拚本季首勝與球隊止敗，台鋼洋投石萬金則也在尋求來台首勝。

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