TPBL》高錦瑋末節回神 雲豹吞續命丹

雲豹高錦瑋（左）8分、11籃板、7助攻，得分都來自第四節，幫助球隊續命。（TPBL提供）

打敗特攻 中止4連敗

〔記者林岳甫／綜合報導〕桃園雲豹昨晚迎來本季例行賽最後一場桃園巨蛋主場賽事，安靜3節的主控高錦瑋，在第4節及時甦醒，加上洋將克羅馬、威廉斯都有貢獻，最終以85：77打敗中信特攻中止4連敗，仍有機會爭取TPBL季後挑戰賽資格。

續搶季後挑戰賽資格

雲豹贏球後戰績14勝19敗，僅落後特攻1場勝差。另外，拜特攻輸球之賜，夢想家成為新北國王、高雄海神後，第3支晉級季後賽的隊伍，4、5名季後挑戰賽資格將由台北戰神、特攻、雲豹「3搶2」。

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高錦瑋前3節出手5次皆墨，加上只想幫助隊友得分，直到第4節戰局膠著才決定攻擊籃框，他繳出8分、11籃板、7助攻，得分都在末節。

小高表示，很開心能在例行賽最後一場主場幫助球隊取勝，他會繼續努力，幫助球隊爭取參加挑戰賽的機會。

王皓吉飆進關鍵三分球

克羅馬揮別上半場的低迷狀態，下半場砍進16分，全場24分、8籃板、7助攻，威廉斯21分、14籃板，王皓吉貢獻10分，他在終場前1分51秒的關鍵三分球，更重創特攻的氣勢。

雲豹最後3場客場將對上特攻、國王、夢想家，同樣沒有輸球本錢，克羅馬期許能帶隊贏球，並與球迷相約在桃園巨蛋再聚首打季後挑戰賽。

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