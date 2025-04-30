4戰贏122分 騎士「滅火」晉級

騎士米契爾（左）22分帶領下，率隊橫掃熱火晉級。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕在當家後衛米契爾22分、5助攻帶領下，騎士6人得分達雙位數，東部季後賽首輪G4以138：83痛宰熱火，不但系列賽4連勝橫掃晉級，狂贏55分也是聯盟季後賽史上第4懸殊之役。

G4狂勝55分 史上第4懸殊

騎士把握聽牌機會，踢館老八熱火毫不留情，上半場就領先39分，第4節差距最多達60分，完成隊史第11次4：0，還讓熱火球迷在主場見證兩大難堪紀錄，加上第3戰慘敗37分，成為史上首支季後賽連2場都至少失血30分的悲情球隊；且總計淨輸多達122分，也超越2009年黃蜂5戰不敵金塊的121分。

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熱火總教練史波斯查坦承：「該死，這真丟臉。我們自以為能贏，而騎士證明我們根本沒準備好。」全場10投1中僅得4分的赫爾羅也嘆說：「主場居然輸40、50分，真的沒有任何藉口，這絕對是我們得牢記的慘痛教訓。」

里拉德斷腳腱 公鹿恐出局

騎士次輪對手很可能是3：1領先的溜馬。瀕臨淘汰的公鹿屋漏偏逢連夜雨，後衛里拉德確定因左腳跟腱斷裂整季報銷，就連下季能否回歸都有變數，里拉德也在社群媒體發文表示，感謝各界祈禱和祝福，「這真的傷我很深，也不是我想要的。」

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