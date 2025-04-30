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無愧Playoff Jimmy 勇士聽牌

2025/04/30 05:30

勇士巴特勒末節斬獲14分，率隊擊沉火箭。 （路透）勇士巴特勒末節斬獲14分，率隊擊沉火箭。 （路透）

巴特勒末節斬獲14分

〔記者林岳甫／綜合報導〕前役因臀傷缺陣的巴特勒，昨在西部首輪季後賽G4歸隊，第4節斬獲14分，超過其他隊友的13分，率勇士以109：106險勝火箭，系列賽取得3：1聽牌。

35歲的巴特勒第二戰因重摔造成臀部受傷，休1場後立刻回歸。勇士主帥柯瑞表示，若是例行賽，巴特勒會休1、2週，但現在是季後賽，他是巴特勒當然會上場。

雖然有傷在身，巴特勒並沒有時間限制，昨上場超過40分鐘，上半場雖僅拿4分，不過自從被火箭隊布魯克斯「垃圾話」刺激後，第三節拿下9分，末節再變身「Playoff Jimmy」，勇士最後7分都是他貢獻。

巴特勒全場12投7中、12罰全進，繳出27分、5籃板、6助攻，沒發生失誤，成為伊古達拉、杜蘭特後，隊史第3位在季後賽繳出至少25分、5籃板、5助攻、0失誤球員。

D.格林稱巴特勒開啟季後賽模式拯救球隊，巴特勒指出，「感覺太棒了！我願意為大家全力以赴，打球的樂趣都回來了，贏球是最開心的事。」柯瑞17分，波傑姆斯基26分，希爾德15分，波斯特13分。

森根最後一箭被擋下

火箭中鋒森根攻下31分、10籃板，但最後一擊被格林擋下，後衛范維利特投進平個人季後賽最多的8顆三分球，挹注25分，雙雙淪為悲情人物，最大戰犯是G2轟下38分的J.格林，僅獲8分。

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