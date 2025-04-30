悍將二軍傷瘟延賽 「應棄賽才公平」

去年悍將先發主力陳仕朋，今年球季因傷尚未在一軍出賽。（資料照）

〔記者倪婉君、吳清正、林宥辰／連線報導〕富邦悍將昨和中信兄弟的二軍比賽因「富邦二軍傷兵過多」獲聯盟批准延賽，但以傷兵為由不僅罕見，更是中職二軍史上首見，決議一出即引起圈內熱議，更觸及有失公平性的討論；因傷兵過多而延賽之情事，中職秘書長楊清瓏昨表示，基本上不會讓它在一軍發生，一軍戰力不足須由二軍來補強，「聯盟這次會有這個考量，就是因為它是發生在二軍」。

悍將隊長張育成也因傷下二軍。（資料照）

兵源不足昨休戰

悍將傷兵王尉永去年後援40場，在牛棚土投中僅次於曾峻岳。（資料照）

聯盟史上首見

聯盟早在上週六公告延賽，原因是富邦二軍選手出現25名傷兵，其中18人是投手，人手捉襟見肘。聯盟賽務部主任陳宋卿昨表示，這項決議在中職規章上並無條文做為依據，主要是依球團提出的傷兵報告，考量賽事品質和球員健康才予以同意，而這場比賽可能會延到補賽週進行。

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傷兵是主觀認定

公平性受質疑

儘管二軍是以選手養成為重，但仍有計算成績且須進行總冠軍賽，不免讓球界人士質疑有失公平性，且此例一出，未來其他球隊也可要求比照，畢竟傷兵過多跟以往疫情期間或去年樂天桃猿二軍因流感侵襲而延賽不同，有教練就說：「傷兵是可以自行認定，痠痛也可以當成傷痛，而疫情或流感是涉及互相感染，相較之下是情有可原」。

台鋼雄鷹總教練洪一中昨表示，從來沒有看過比賽因為傷兵過多而延賽，即使是前幾年疫情期間，有選手確診也沒有人少到無法比賽，而是避免交叉感染的危險而延賽，傷兵太多雖然無可奈何，二軍比賽還是要算戰績，無法比賽應該以棄賽處理，申請延賽對交手球隊不盡公平。

談到因對手傷兵導致延賽，選手手感調整受影響，中信兄弟總教練平野惠一說：「可能是整個聯盟或球界的問題，要有相關的對策改善。但我們也常說，比起比賽的勝負，也是要以選手的職業生涯為前提去做調整。」

悍將解燃眉之急

混血投手救火

富邦今天仍有二軍比賽，為解燃眉之急，緊急尋找臨時兵源，昨因此決定簽回台灣、伊朗混血投手爾曼羅索普，使其為合約所屬球員，將可以在二軍出賽。領隊林華韋表示，目前仍有幾位人選正在洽談中。

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