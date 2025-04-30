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鷹友7分贊助石萬金 賞悍將4連敗

2025/04/30 05:30

魔鷹（記者李惠洲攝）魔鷹（記者李惠洲攝）

7局優質先發 首勝開張

悍將黃保羅（右四）昨先發2局失7分，與前一場先發表現判若兩人，悍將苦吞4連敗。（記者李惠洲攝）悍將黃保羅（右四）昨先發2局失7分，與前一場先發表現判若兩人，悍將苦吞4連敗。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕台鋼雄鷹石萬金昨先發7局只被擊出1支安打失1分，魔鷹傷後復出的首安打就是先馳得點的2分砲，終場7：4擊敗富邦悍將，富邦吞下4連敗。

雄鷹石萬金先發7局僅挨一發陽春砲，中職首勝到手。 （記者李惠洲攝）雄鷹石萬金先發7局僅挨一發陽春砲，中職首勝到手。 （記者李惠洲攝）

石萬金前6局未被敲安打，投出5次三振，只在第4局隊友失誤後投出四壞球，直到第7局2出局後，全場第101球才被高國麟擊出唯一安打，就是1發陽春砲，無安打比賽、完封同時破功，仍拿下中職生涯首勝，終止開季3連敗、4連不勝。

石萬金上週對樂天桃猿只投3.1局，被擊出8支安打失6分，台鋼總教練洪一中表示，石萬金本來就有不錯的實力，只是之前得分支援太少，投起來難免因為壓力太大表現走樣，昨前3局就攻下7分，讓他可以放心去投，終於展現出實力。

台鋼前8棒都有安打，共打出16安，藍寅倫演出3安猛打賞，曾子祐、王博玄、王柏融、魔鷹、紀慶然和林家鋐各2安。

石萬金表示，上一場投得不理想，之後有和教練討論，在投球機制上做了微調，隊友在比賽前段就大量得分，的確對他幫助很大，也讓對方打者可能急於要得分，反而無法確實執行打擊策略。

石萬金表示，的確有想到要挑戰無安打比賽，但1顆滑球沒有執行好就被轟，再度說明這個聯盟有很好的打者，只要失投就會付出代價，不過，最重要的還是幫助球隊贏球，很高興有做到。

黃保羅崩盤 2局被KO

富邦先發投手黃保羅狀況和石萬金相反，他上週對中信投出生涯代表作，先發6.2局無失分，只被擊出1支安打，投出8k，昨投到第3局無人出局就退場，創下本季最快被KO紀錄，被安打9支、失7分（自責分4分）都創生涯新高。

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