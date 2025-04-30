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陳宇宏相信教練 會被擺在最適當位置

2025/04/30 05:30

陳宇宏（資料照）陳宇宏（資料照）

〔記者吳清正／高雄報導〕台鋼雄鷹的經典賽資格賽國手陳宇宏本季擔任長中繼，4度登板，已累計投11局，最近2場投6.2局無失分，週日(27日)對統一獅更投完最後4局。陳宇宏表示，投這麼長的局數自己也有些意外，不過，本來的任務就是吃局數，希望在這方面對球隊有貢獻。投手教練橫田久則表示，陳宇宏有機會重回先發，現階段先在長中繼貢獻。

週日陳宇宏在第5局登板，投到8局結束只被擊出3支安打，投出1次四壞球，局數和投57球都創本季新高。

陳宇宏表示，教練在他上場前並沒有說要投幾局，但是每一局結束後都有問他還能不再投，他覺得狀況不錯，體力也沒問題，就一直投下去，能投完4局有些意外，雖然當下不覺得累，賽後手臂還是有點酸，還好只是正常的酸，第二天就好多了。

陳宇宏原本也是先發投手，去年先發6場，他表示，不會特別去想定位，相信教練會把他擺在最適當的位置，目前自己在牛棚的工作就是吃局數，像上週是連續5天有比賽，更要盡量吃局數，讓其它牛棚投手有喘息的空間。

目前中職和陳宇宏同為低肩側投的投手，最成功的當屬樂天桃猿黃子鵬，陳宇宏表示，前輩有太多值得學習的地方，不論是場下的準備，或是場上對於比賽的掌握度，尤其各種球路的運用幾乎是隨心所欲，自己有些變化球的控制還沒有很好，球路的搭配運用就會受限，這是最需要加強的地方。

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