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學長腰況好 林泓育一棒擊倒兄弟

2025/04/30 05:30

桃猿廖健富（左）單場雙安，包括首局2分砲。（記者廖耀東攝）桃猿廖健富（左）單場雙安，包括首局2分砲。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕同樣傷兵滿營的樂天桃猿和中信兄弟昨交手，腰部不適的林泓育在關鍵時刻代打敲安打進致勝分，幫助樂天以4：3拿下3連勝。

桃猿林泓育7局上代打敲出致勝安，生涯代打打擊率高達3成60。（記者廖耀東攝）桃猿林泓育7局上代打敲出致勝安，生涯代打打擊率高達3成60。（記者廖耀東攝）

廖健富揮別開季低潮，首局就擊出2分砲，林智平和林子偉接連二壘打，樂天首局就攻下3分。不過，兄弟2局下靠失誤追回2分，4局再把比分追平。

7局上，兄弟換投，蔡齊哲接替先發的鄭凱文，首位打者張閔勛安打、曾冠傑成功犧牲觸擊，代打的林泓育敲出中外野方向安打送回二壘跑者，經重播輔助判決後維持原判，樂天取得關鍵1分。

教頭給任務 代打致勝

林泓育生涯代打打擊率高達3成60，本季首度以代打身分出賽就建功。賽後他說：「其實代打是運氣，不只是我或是誰都一樣。當下把打序、隊友狀況、對方可能的投手，各種可能性都想過一次，再根據場上狀況進攻。」

林泓育透露，賽前接到的指示就是準備代打，張閔勛敲安時他已在室內練習區做好準備，只是曾冠傑1球就完成短打任務，他只得馬上從休息區跑上場，幸虧已想好怎麼攻擊。

樂天總教練古久保健二說，林泓育的表現正好體現資深選手的力量，「年輕選手要多學習，看學長怎麼做。」他透露，林泓育的狀態可以上場，但林智平近況也佳，所以昨原本就設定林泓育關鍵時刻代打，最終也完成任務。

至於開轟且手感加溫的廖健富，古久保則喊話：「狀態確實越來越好，希望他繼續保持，把之前的討回來。」

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