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搭傷兵潮翻身 新人不用刻意放二軍

2025/04/30 05:30

許庭綸（記者廖耀東攝）許庭綸（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟、樂天桃猿面對傷兵潮來襲，都大膽提拔去年選秀19歲新人為增援部隊，兄弟在張志豪、曾頌恩先後因傷脫離戰線後，昨升上首輪指名大物許庭綸，當作外野備胎；桃猿則是日前就拉上張趙紘和曾冠傑安排一軍出賽。

許庭綸、張趙紘去年是中信和樂天的第一指名，曾冠傑則是第3輪進入樂天，去年就打過2場一軍比賽，敲生涯首安。內野張趙紘和曾冠傑最近已在一軍出賽數場，曾冠傑還是昨役先發，近期頂下因傷下二軍的梁家榮三壘遺缺。

兄弟期待許庭綸

接班陳子豪

許庭綸去年僅測試性質在一軍出賽1場，季後球團接連安排他赴日本沖繩冬盟、美國訓練中心進修，尤其在陳子豪離隊後，對他接班期待更深。中信兄弟總教練平野惠一也大讚：「很期待他！會盡量安排上場。」

平野惠一說，現階段升許庭綸上一軍確實在規劃外，日後傷兵若是歸隊，也預計會讓他回二軍繼續養成規劃，但平野也說：「當然是有點早，但讓他多嘗試一軍經驗，之後說不定有更好發展。」

對於新秀提前上一軍，樂天桃猿總教練古久保健二則說：「如果有打出一定表現，其實新人不用刻意放在二軍。年輕選手得到機會後，怎麼掌握住才是重點。」

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