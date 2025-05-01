全大運》丁華恬全能3連霸 再戰世大運

丁華恬昨在全大運競技體操個人全能完成3連霸。（長榮大學114全大運執辦提供）

〔記者粘藐云／台南報導〕輔仁大學丁華恬昨在全大運公開女生組競技體操個人全能決賽，帶著愉快心情上陣，最後以50.732分完成3連霸；國北教大賴品儒則以49.299分獲得銀牌，國體大林宜蓁拿下銅牌。

由於丁華恬賽前訓練狀況不太理想，教練蔡恆政決定把難度降低，甚至把她在國中時的動作都拿出來，「原本全大運對她來說是很開心的比賽，但多了國手選拔，讓她心很累也有較多起伏，不過這次比賽有把前兩週訓練成果展現出來。」

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丁華恬成功頂住壓力拿下世大運資格，昨在個人全能決賽心態更放鬆，「我覺得比賽中滿開心的，加上難度下降，沒有大失誤，反而發揮得很好。」

此外，台灣體操女團將有生力軍，台灣、瑞典混血女將陳瑞安的母親去年12月為她辦理轉籍，已獲得瑞典同意，今年有機會代表台灣參與亞錦賽和世大運，甚至是未來亞、奧運。

陳瑞安轉籍 台女團添戰力

目前已在國訓中心集訓的陳瑞安，這次全大運也確定取得世大運國手資格。當初負責牽線的教練鄭焜杰認為，她的加入可望讓台灣體操女團戰力大增，除了單項獎牌，也有機會衝擊女子成隊獎牌，「瑞安4個項目很強，會讓她試試看個人全能，團隊再加上品儒、恬恬，我們很有機會和南韓一較高下，挑戰獎牌。」

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