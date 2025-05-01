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穆雷狂炸快艇 金塊聽牌

2025/05/01 05:30

金塊J.穆雷（左）攻下43分，率隊擊沉快艇。（法新社）金塊J.穆雷（左）攻下43分，率隊擊沉快艇。（法新社）

轟8記三分彈

豪取43分

〔記者林岳甫／綜合報導〕金塊J.穆雷昨開啟「神仙模式」，單場砍進8顆三分球，攻下全隊最高的43分，率隊以131：115擊沉快艇，在西部首輪季後賽取得3：2聽牌，明天將到洛杉磯客場尋求晉級。

金塊在G4突破快艇主場，但穆雷表現不佳，17投5中僅拿13分，外媒更爆料，不少隊友不滿穆雷防守過於散漫，成為球隊防守黑洞。

穆雷這回用進攻證明自己的價值，昨上半場就攻下19分，下半場快艇步步進逼，他也挺身而出，率隊擴大領先優勢，成為金塊獲勝的英雄。總教練阿德爾曼表示，穆雷就是為重要時刻而生的球員。

穆雷生涯第6次在季後賽攻下至少40分，及季後賽3次至少投進8顆三分球，僅次於K.湯普森的6次及里拉德、柯瑞、艾倫的4次，位居史上第3。

穆雷2020年季後賽第二輪對快艇在關鍵第7戰砍下40分，率隊克服系列賽1：3落後，完成超級大逆轉。如今他再開啟神仙模式，帶領金塊拿下勝利，過去在系列賽2：2平手時，贏下G5的球隊有高達81.4％的機率能晉級。

快艇方面，雷納德20分、11助攻和9籃板，祖巴克攻下27分，哈登僅貢獻11分，且全場只碰到35次球，他必須在下一戰反彈快艇才有機會續命。

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